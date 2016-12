Shawcross: "No tenemos miedo"

Google Plus

Los Potters viajan hoy a Liverpool para enfrentarse en este Boxing Day al equipo de Klopp. Después de este partido, dentro de cuatro días un nuevo desafío les depara al equipo de Hughes, el Chelsea en Stamford Bridge, el líder de esta Premier. El capitán reconoce que son partidos muy difíciles pero declara que el grupo se prepara para dar lo mejor de ellos en los dos encuentros.

"Como profesionales queremos ponernos a prueba ante los mejores jugadores y eso es lo que queremos hacer en esta semana dura que nos viene. Está claro que no nos hacemos ilusiones porque los partidos que vienen son los más difíciles; ambos son los mejores equipos de esta competida Premier League. Dicho esto creo que nosotros podemos ser buenos rivales y si somos positivos podemos hacer buenos partidos", analizó.

Puede que Shawcross tenga razón, y es que este Stoke City ha hecho bien las cosas ante los rivales más complicados: "Nosotros ya hemos hecho buenos partidos ante rivales difíciles y hemos obtenido buenos resultados cuando la gente no lo esperaba", comenta el defensa.

Los hombres de Hughes están haciendo una temporada regular, pero lo cierto es que sólo han perdido dos partidos de los últimos 12. Eso da algunas esperanzas al Stoke: "De momento estamos en buena posición en la Premier y queremos mantenerlo en esta semana. Sé que algunos aficionados no quedaron satisfechos por el juego contra el Leicester pero tenemos que mantenernos en una base de nivel. Fue frustrante no haber ganado el partido pero no vamos a dejar que ello nos afecte para los siguientes partidos. Nosotros mantenemos la misma capacidad mental: cuando ganamos miramos para el siguiente partido con positivismo; y cuando perdemos volvemos a casa y sólo pensamos en ganar el próximo partido", declara el central del Stoke City.