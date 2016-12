Cien veces Troy Deeney

Google Plus

Troy Deeney celebra su gol frente al Crystal Palace | Foto: Watford FC

Troy Deeney ya acumulaba 796 minutos sin marcar antes del partido contra el Crystal Palace, lo que significaba una pesada losa para sí mismo: casi nueve partidos sin ver portería. Por ello, el gol de penalti que anotó en el partido frente al club londinense el pasado lunes le sirvió, además de para quitarse un peso de encima, para llegar al centenar de goles como jugador del Watford desde que anotara su primer tanto con los 'Hornets' el 24 de agosto de 2010 frente al Notts County, cuando ambos equipos militaban en la Championship. 282 partidos después, el jugador con ascendencia jamaicana se desquitaba de su racha negativa y se convertía en el quinto jugador en alcanzar tal cifra goleadora en el Watford, después de que lo hicieran en su momento leyendas del club como Luther Blissett, Tommy Barnett, Ross Jenkins y Cliff Holton.

Así, Troy Deeney confesaba sentirse más aliviado al conseguir ese gol: "Es un peso menos encima de mis hombros. Es uno de los momentos que recordaré con más cariño cuando me retire pero, por ahora, debo seguir poniéndome metas". Además, Deeney describió de esta manera el penalti que anotó: "Cuando no tienes una buena racha de cara a portería, lo único que quieres es golpear el balón lo más fuerte que se pueda y así lo hice. Si el portero se ponía en el camino al menos le dolería, por lo que golpeé fuerte al medio".

Momento en el que Deeney anota el penalti | Foto: watfordfc.com

El gol como fin a una racha negativa

El delantero inglés hizo autocrítica dado el bajo rendimiento que desplegó en el último partido a domicilio: "Mi principal objetivo era volver a jugar pero también para lograr un buen rendimiento. Soy consciente de que mi actuación contra el Sunderland fue muy pobre y todo el mundo tiene derecho a criticarme por ello. Cuando vuelvo al campo me aseguro de que ese tipo de rachas no me pase más y, afortunadamente, lo hice".

Finalmente, Troy Deeney señaló que, desde que marcara su último gol el 1 de octubre ante el Bournemouth, tenía todo tipo de regalos para celebrar su 'centenario': "Una vez que marqué en ese partido, todo el mundo empezó a hacerse camisetas, de todo. Sólo quería cortar esa mala racha y, por suerte, lo hice".