Southampton - Tottenham: mantenerse en la lucha

Google Plus

Davis y Lamela durante el último partido entre saints y spurs. Foto: Getty Images

Saints y Spurs se enfrentan en uno de los últimos partidos del año y con varios puntos atractivos, como la victoria la temporada pasada del Southampton en White Hart Lane o el regreso de de antiguosconocidos a St. Mary's, Wanyama y Pochettino.

No descolgarse

La jornada navideña ha dejado las victorias de todos los equipos de la zona alta de la clasificación, por lo que Southampton y Tottenham están obligados a sumar los tres puntos si no quieren perder el puesto en la carrera por sus respectivos objetivos. El Tottenham debe ganar si no quiere quedarse a más de cuatro puntos de sus rivales por entrar en Champions League, mientras que los saints no deben dejar escapar los tres puntos de St. Mary’s para evitar que aumente la distancia con el Manchester United del portugués José Mourinho.

Enfrentamientos previos

El último precedente de un partido entre Tottenham y Southampton lo tenemos hace apenas medio año, cuando los saints, aún dirigidos por Ronald Koeman asaltaban el feudo de unos spurs muy sólidos durante toda la pasada campaña. El resultado fue una sorpresa para muchos, sin embargo, el Tottenham ya se había quedado sin ninguna opción de proclamarse campeón de la Premier League, por lo que no salieron con toda la concentración necesaria al terreno de juego, por su parte, el Southampton estaba en plena lucha por los puestos europeos, lo cual hizo que esta victoria fue vital para su posterior clasificación a la EuropaLeague.

Steven Davis celebrando uno de sus goles ante el Tottenham | Foto: Getty Images

El partido del día 28 será muy diferente, en primer lugar, el Tottenham no está rindiendo al nivel de los equipos de cabeza de tabla, por lo que ahora mismo su objetivo se limita a no perder de vista los puestos de Champions League, muy diferent a su situación durante toda la temporada pasada. Además, en esta ocasión el local será el Southampton; aunque este factor podría parecer favorable a los saints en absoluto es una garantía para los locales, ya que no son capaces de derrotar en su estadio a los londinenses desde el año 2005, sumando un empate y tres derrotas en las últimas cuatro visitas de los spurs a la ciudad del sur de Inglaterra.

Problemas con el gol

Jay Rodríguez y Redmond celebran uno de los goles ante el Bournemouth | Foto: Getty Images

Los de Mauricio Pochettino se presentan en Southampton como el segundo mejor equipo de la liga en defensa, esto, sumado a la falta de acierto de cara a puerta de los saints, podría ser clave en el desenlace del choque. Los de Claude Puel están teniendo muchos problemas para conseguir goles, con uno de los peores registros de la competición liguera, muy parecido a las cifras de los equipos de la zona bajaa. El Southampton suma tan solo un gol por partido, a esta debilidad se suma la baja de su máximo artillero, el inglés Charlie Austin, que todavía será baja unos meses más. Esta situación hará que Claude Puel tenga que experimentar, una semana más, una delantera capaz de conseguir los goles necesarios para sumar un triunfo. Jay Rodríguez podría ser la clave, el delantero inglés realizó una buena actuación durante el último partido del Southampton, consiguiendo un doblete muy importante para la victoria saint, con uno de los goles de bella factura.

Posibles alineaciones

Las alineaciones que podrían escoger Claude Puel y Mauricio Pochettino son las siguientes, la principal baja para el francés es el ingés Charlie Austin, mientras que el argentino tiene las dudas de algunos jugadores como Toby Alderweireld o Danny Rose.