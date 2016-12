Partido Southampton vs Tottenham en vivo online en Premier League 2016

Google Plus

El árbitro del encuentro será el veterano y muy conocido Mike Dean.

El partido se disputará en el St. Mary Stadium, estadio con capacidad para 32000 espectadores en el sur de Inglaterra.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue el Southampton el que se llevó los tres puntos de White Hart Lane gracias a un doblete de Steven Davis. El norirlandés remontó el gol inicial de Heung Min Son, y ayudó a su club con un triunfo vital.

¿La clave? El reencuentro de sus mejores jugadores. Los Alli, Son, Eriksen no están pasando por su mejor momento, y es que, últimamente, la escuadra de White Hart Lane termina ganando sus partidos por pegada, no por el juego que deslumbraba hace menos de un año. La visita a St. Mary Stadium es una prueba para volver a disfrutar. De ellos depende.

El Tottenham, por su parte, sigue su curso. Los "Spurs" vienen de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos (solo perdieron contra el Manchester United) y buscarán la victoria para no perder la estela de los de arriba. Ninguno de los "Big Ones" ha fallado esta jornada, y los de Mauricio Pochettino no pueden ser menos.

El pase a las semifinales de la Capital One, dejando en la cuneta a todo un Arsenal, ha aumentado la confianza de una plantilla que, después de haber perdido a sus dos baluartes ofensivos en verano (Mané y Pellé), ha sabido sobreponerse gracias al buen hacer de Charlie Austin (ahora lesionado), Jay Rodríguez, y un desequilibrante Boufal que sigue asombrando a media Europa. Mucho ojo porque el partido puede estar en sus pies.

El Southampton viene enrachado. Después de un inicio de campaña algo titubeante, en el que se llegó a especular sobre la figura de Claude Puel al frente del equipo, los cierto es que los "saints" han sabido retomar el vuelo. Y vaya si lo han hecho. Octavos en la clasificación, seis victorias, seis empates, y seis derrotas. Al técnico francés le van los números discretos y lo está demostrando esta temporada.

¡Muy buenas a todos/as! Vamos a cerrar la jornada del Boxing Day de la mejor manera, con el auténtico partidazo de la semana. Southampton vs Tottenham. Puel vs Pochettino. Boufal vs Kane. El espectáculo está asegurado, ¡comencemos!