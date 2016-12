Anuario VAVEL 2016: Leicester City, el sueño imposible se hizo realidad

Google Plus

El año 2016 toca a su fin, y toca hacer un resumen sobre cómo le ha ido este año al club de Claudio Ranieri, el Leicester City. La temporada 15-16 ha pasado a los anales de la historia por ser el año en el que el fútbol modesto se impuso al fútbol de talonario, como unos jugadores profesionales que apenas eran conocidos en el resto de Europa, llegaron a ser famosos en todo el mundo por la gran gesta que lograron hacer, levantar en el mes de mayo la Premier League contra todo pronóstico.

Dos refuerzos en el mercado invernal

Los foxes irían al mercado de traspasos de enero con la intención de reforzar sus filas y ampliar un poco las posibilidades que tenía Ranieri de realizar sustituciones y darle descanso a sus jugadores que tantos minutos llevaban ya sobre sus piernas, porque si de algo se caracterizaba el juego del Leicester City era de defender atrás, tener poca posesión y ser mortal a la contra con mucha efectividad de cara a puerta, además de que su técnico usaba entre 14 y 15 jugadores de toda la plantilla que tenía.

Amartey y Gray | Premier League

Los dos futbolistas que llegaron a principios de año no eran muy conocidos, tampoco se hizo un gran desembolso para ser la Premier League, una liga en la que los equipos poseen un gran presupuesto de gasto en fichajes. El primero de ellos era el centrocampista ghanés Daniel Amartey, llegaba a cambio de siete millones de euros proveniente del FC Copenhague, su fichaje se contempló para reforzar la defensa, además de echar una mano al centro del campo compuesto por Kanté y Drinkwater. Y el segundo de ellos fue el extremo inglés de 19 años Demarai Gray, que se convertía en el segundo fichaje de los foxes a cambio de unos cuatro millones, para apuntalar el ataque del club que iba a luchar por ganar el título de liga. Dos refuerzos en los que el Leicester City apenas invirtió unos 12 millones.

Enero-Febrero: rumbo al primer puesto

El Leicester City encaraba el nuevo año segundo en la clasificación, con un empate a cero contra el Manchester City y una derrota frente al Liverpool (1-0) en las dos anteriores jornadas antes de entrar en 2016. El primer partido del año enfrentaba al equipo del técnico italiano contra un recién ascendido, el AFC Bournemouth, fue un partido disputado, en el que ambos equipos se pudieron llevar la victoria, aunque la ocasión más clara fue para los foxes, Riyad Mahrez erró un penalti en la segunda mitad, y por lo tanto se repartieron los puntos. El siguiente partido fue fundamental para hacerse con el primer puesto, ya que se impuso con un solitario gol del defensa alemán Huth tras un saque de esquina a su máximo perseguidor en la tabla clasificatoria, el Tottenham. Este primer mes del año también se impuso al Stoke City y empató contra el colista de esa temporada, el Aston Villa.

Robert Huth celebra su gol ante el Tottenham | Premier League

En Febrero se produjeron dos victorias muy importantes que marcarían el destino del Leicester City esta temporada. La primera de ellos fue la victoria por dos goles a cero al Liverpool de Klopp con dos goles de Jamie Vardy, uno de ellos desde fuera del área y de volea. La segunda muchos jugadores indican que fue el punto de inflexión donde se empezaron a creer que podían ganar el título, fue la amplia y clara victoria de los foxes frente al Manchester City por 1-3, partido en el que el Leicester City fue superior en todos los factores futbolísticos a su rival. Además se produjo en este mes la última derrota de la temporada para este club, contra el Arsenal (2-1) en un partido muy disputado, en el que los foxes fueron un gran rival de los gunners pero un gol en el descuento acabó con los tres puntos en el Emirates Stadium.

Marzo-Abril: pocos goles, gran efectividad

Estos dos meses se caracterizaron por los pocos goles que consiguieron los foxes en todos su partidos, ya que sólo marcaban un gol por partido, pero lo bueno era la defensa compuesta por Danny Simpson, Wes Morgan, Robert Huth y Christian Fuchs, y Kasper Schmeichel bajo palos, que apenas recibió goles, destaca que estuvieron cinco jornadas consecutivas imponiéndose a su rival por 1-0, es decir, la portería de los foxes se mantuvo a cero cinco partidos.

Momento del tanto de Leo Ulloa | LCFC

En este periodo empezaron a hacerse importantes jugadores que en la mayoría de los casos salían desde el banquillo para aportar su granito de arena en forma de contención defensiva o de goles a favor del Leicester City. Leo Ulloa y Shinji Okazaki fueron determinantes en dos partidos que acabaron con el marcador citado anteriormente. El espigado delantero consiguió un tanto en los minutos finales del partido contra el Norwich City que daba los tres puntos a los foxes, y el jugador nipón le estropeó el debut en la Premier League al técnico español Rafa Benítez con un buen gol de chilena en la primera mitad del encuentro.

Mayo-Junio: el título llega a Leicester

El mes de Mayo comenzaría con un partido determinante, los foxes se medían al Manchester United en el mítico estadio de Old Trafford, un sitio mágico para hacerse con el título de campeones de la Premier League. Al Leicester City le sólo le valía con la victoria para ser campeón matemáticamente, o un empate y que el Tottenham no se hiciera con los tres puntos en su partido. La primera vía no pudo ser porque el partido en “el teatro de los sueños” acabaría en empate (1-1) con goles de Martial para los reds devils y del centra jamaicano Wes Morgan para los visitantes. Pero casualmente se dio la segunda opción y los foxes se convirtieron en campeones de la Premier League a falta de dos jornadas.

Foto histórica para el Leicester City | Premier League

En los últimos dos partidos, Claudio Ranieri dio oportunidades a los jugadores menos habituales de la temporada, pero sin dar tampoco descanso a los menos habituales y a los futbolistas que aún se disputaban algún premio individual, como el mejor jugador de la temporada o el máximo goleador. El primero de ellos se lo llevó Riyad Mahrez, pero el segundo acabó siendo para Harry Kane que le arrebató el galardón al delantero inglés Jamie Vardy.

El hecho de que un equipo modesto se impusiera a los grandes clubs ingleses dio la vuelta al mundo y muchos medios internacionales se dieron cita en la fiesta del título del Leicester City, pasado a la historia futbolística como la temporada que el fútbol modesto se impuso al fútbol de talonario. Esto hizo que los jugadores se dieran más a conocer y alguno de ellos fueran convocados con sus selecciones a la Eurocopa de Francia, entre ellos, Jamie Vardy y Danny Drinkwater con Inglaterra y N’golo Kanté con Francia, además de Fuchs (Austria) y King (Gales).

Segundo semestre del Leicester

Todo parecía mentira. Todo parecía un sueño. Esos sueños que tienes desde muy pequeño y no piensas que algún día se llegaran a cumplir. La ciudad de Leicester se despertaba al día siguiente siendo campeones de Inglaterra. Claudio Ranieri, un tipo querido y a la vez despreciado, se despertaba como el técnico que hizo campeón a su equipo de Premier League. Todo era un sueño del cual no querían despertar.

Claudio Ranieri | Premier League

Mas, sin embargo, existe una ley la cual todos hemos escuchado. Una ley que, en estos precisos momentos, una ciudad entera quisiera que no existiera. O incluso, que fuese incorrecta. Todo lo que sube tiene que bajar. Maldita verdad que hizo efecto en los foxes; los actuales campeones de la Premier League.

El Leicester City disputaría su primera Champions League en toda su historia como club (132 años) y el reparto de prioridades tendría que decidirse cuanto antes. Claudio Ranieri, un entrenador que se caracterizó por sus estrategias un tanto defensivas, tuvo éxito en la 2015/16, pero pronto se descalabraría un proyecto que, a base de pizzas y donas – forma en la cual premiaba el dueño del club a sus jugadores - fue cosechando victorias hasta bajar del Olimpo a equipos como Chelsea, Manchester United, Manchester City, entre otros.

La salida de N´Golo Kanté

El jugador francés fue clave en la coronación del equipo en Premier League. Jugador corpulento, con grandes cualidades defensivas. Excelente robo del balón y conducción del mismo para empezar las jugadas. Y tras una excelente actuación en la Eurocopa disputada en Francia, el jugador de los foxes pasaría a ser propiedad del nuevo Chelsea que estaría al mando de Antonio Conte.

Kanté posa con la elástica del Chelsea | Chelsea FC

Una baja que traería problemas en el área de la contención. Tras su venta al club londinense, que produjo un ingreso de 38 millones de euros, el Leicester se hizo con los servicios de jugadores como Musa, proveniente del CSKA Moscú, Kapustka, Slimani, Luis Hernández, Mendy, De Laet, Zieler, entre otros. Plantilla reforzada para afrontar una nueva tarea y un nuevo reto. El mantener el nivel en competencia doméstica y hacer lo mejor posible en Champions League.

Caída en Premier League y sorpresa en Europa

Claudio Ranieri se enfrentaba a un reto mucho más grande. Los ojos estaban puestos sobre él y su equipo. Lograr otra Azaña similar a la de la temporada anterior sería difícil, pero mantenerse entre los equipos que competían por ingresar a puestos europeos parecía una tarea más factible.

En 18 jornadas disputadas, los foxes suman un total de cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas. Lo que hace que sumen un total de 17 puntos. A solamente tres puntos de diferencia del Sunderland, equipo que actualmente se encuentra en la posición número 18, dentro de la zona del descenso a Championship.

Pero no todo parece malo en este 2016, pese al mal rendimiento en Premier League. Los de Claudio Ranieri dieron la sorpresa en su primera aparición en competiciones europeas al alcanzar la clasificación a los octavos de final, siendo primeros de su grupo. Equipos como Porto, Copenhague y el Club Brujas serían sus rivales directos. Al parecer de muchos, grupo bastante factible para pasar a siguiente ronda como segundos de grupo. Poniendo al ahora equipo de Iker Casillas como primero del grupo G. Con cuatro victorias, un empate y una victoria, los actuales campeones de Premier League sumarían un total de 13 puntos, dos más que el segundo lugar, el FC Porto, y se clasificarían a unos octavos de final en donde se medirán ante el Sevilla. Siendo el King Power Stadium el estadio donde se disputará el partido de vuelta.

El Leicester City, como lo indican sus números, puso mayor empeño en la Champions League que en la misma Premier League. Situación que a priori parecería lógica, pero tras ver la situación emergente que viven en Inglaterra, se podría ver a un competidor con jugadores que pueden dar la talla para llegar lejos en Champions League, disputando la salvación de su equipo para que no descienda de categoría. El Leicester City cierra un año bastante bipolar en cuanto a resultados.

Esta fue la temporada del Leicester City, una increíble primera mitad de año en la que asombró al mundo entero consiguiendo alzarse con con el título de campeón de la Premier League, y otra segunda mitad, en la que le está costando volver a su ritmo de la pasada temporada, ya que mira de reojo al descenso pero con pie firme hasta el momento en la Champions League.