Knockaert le dedica el gol, triunfo y liderato del Brighton a su padre

Knockaert dedicándole el gol a su padre. Foto: James Marsh

Tras una sorprendente derrota del Newcastle United como local ante el Sheffield Wednesday en el Boxing Day, el liderato de Championship ha cambiado de manos y ha pasado del norte de Inglaterra al sur.

El Brighton no pierde en Liga desde principios de septiembre El Brighton and Hove Albion sigue intratable y ya son 17 partidos sin conocer la derrota en liga desde que el pasado 10 de septiembre (hace ya casi cuatro emses) el Brentford les robase los tres puntos. En la tarde del jueves aplastaron por 3-0 al Queens Park Rangers en un duelo que tuvo además un valor emocional añadido, pues Anthony Knockaert, uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría, volvió a la lista de goleadores tras el fallecimiento de su padre en una historia que emocionó al mundo del fútbol.

El pasado 9 de noviembre una gran mayoría de la plantilla viajó hasta Francia para despedirse del padre del extremo de los Seagulls en un gesto que derritió el corazón del habilidoso futbolista. Días antes además sus compañeros le habían dedicado la victoria ante el Bristol City a Knocakert, y este pasado martes el jugador decidió homenajear a su padre.

Los jugadores del Brighton dedicándole la victoria ante el Bristol a Knockaert. Foto: EMPICS Sport

En el minuto 69 Glenn Murray controló de espaldas para proporcionar un gran pase en profundidad al extremo que tras recortar ajustó un potente zurdazo al palo corto del portero rival. El futbolista no lo dudó y se fue a la banda para besar y mostrar una foto de su padre, para más tarde publicar lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Nada mejor que poder marcar y dedicárselo al hombre más importante en mi vida. Te quiero papá, otros tres puntos y una gran victoria en el saco".

Todos los futbolistas rodearon en un emotivo abrazo a Knockaert y demostraron que la buena forma de este Brighton no es coincidencia. Los Seagulls son una familia dentro y fuera del terreno de juego y en estos momentos no hay equipo que pueda detenerles. Sus siguientes víctimas serán el Cardiff City este mismo viernes y el Fulham el lunes día 2 de enero antes de afrontar como locales una eliminatoria de FA Cup ante el MK Dons de League One.