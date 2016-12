Jamie Carragher: “Si fuera Jürgen Klopp, compraría a Joe Hart”

Walters en el momento del gol ante el Liverpool | Fotografía: Premier League

Una de las grandes cuestiones que tiene Jürgen Klopp encima de la mesa es la referida a los problemas defensivos. Si bien es cierto que el Liverpool marcha con paso firme en la Premier League, los errores en la última línea están dando verdaderos quebraderos de cabeza al conjunto de Anfield. Sin ir más lejos, en su último encuentro liguero en casa ante el Stoke City tuvieron que sobreponerse al tanto inicial de Walters a los doce minutos de partido. Tras un inicio bastante bueno, los Potters lograron situarse por delante gracias a un gran cabezazo del ariete irlandés. A partir de ahí, como viene siendo habitual a lo largo del curso 2016/2017, los Reds tiraron de poderío ofensivo hasta el punto de endosar una goleada que dejó los tres puntos en casa.

El Liverpool es, junto al Everton, el equipo más goleado de los ocho primeros clasificados

Sin embargo, el hecho de ser el equipo más goleado, junto al Everton, de los primeros ocho clasificados no deja contento a un técnico alemán que, además, tiene que sufrir las críticas de voces autorizadas del Liverpool. El último en pronunciarse sobre la debilidad defensiva de los de Anfield ha sido Jamie Carragher, uno de los históricos Reds que sabe bien de qué habla cuando se entromete en conversaciones sobre la línea defensiva. El exjugador apunta directamente al hombre que ocupa la portería del equipo inglés, mostrando su descontento con un Mignolet que ya ha estado en entredicho en más de una ocasión desde su llegada a la ciudad de los Beatles. Tanto ha sido así que, incluso esta temporada, ha visto bastantes partidos desde el banquillo porque el técnico alemán ha confiado en un Karius que tampoco ha dado el rendimiento que se preveía.

En declaraciones tras el partido ante el Stoke City, Carragher apunta directamente a un exportero de la Premier League que ahora está en Italia. Ese no es otro que Joe Hart, el guardameta inglés que tuvo que salir cedido al Torino tras la llegada de Guardiola a Mánchester y la apuesta directa que hizo el catalán sobre Claudio Bravo. Directo en sus palabras, el que fuera defensor dice no pensárselo demasiado sobre la contratación del exjugador Citizen: “Si alguien me dijera, “en el mercado de traspasos puedes comprar a Joe Hart”, lo haría. Si fuera Jürgen Klopp, lo haría”. Con esta convicción, prosigue su discurso planteando directamente un debate en el que mezcla las posibilidades de hacerse con el título liguero por parte del Liverpool y su seguridad bajo los palos: “Es una gran oportunidad para el Liverpool de ganar la liga. Tienen un grave problema de porteros. No es sólo un jugador. La razón por la que llegó Karius es porque Simon Mignolet no era lo suficientemente bueno, pero ahora, está después de él”.

Finalmente, tiene claro que la situación “será diferente el año que viene”, cuando se reestructure todo el mercado. Apuesta por una inversión clara de Jürgen Klopp en una línea sumamente importante a su parecer: “Si estamos hablando de gastos, no ha gastado prácticamente nada. Ha hecho un trabajo notable, pero el Liverpool está en disposición de ganar la Premier y si tienes un buen portero lo puedes hacer”. Queda por ver si sus deseos se hacen realidad en este mercado invernal o, si por el contrario, permanecen intactas las fichas en Anfield en lo que a la portería se refiere.