Ben Foster: “Perder un partido en los últimos tres o cuatro minutos siempre es difícil de digerir”

Ben Foster durante el remate de cabeza de Giroud | Fotografía: Arsenal

Poco a poco parece ir diluyéndose el efecto del West Bromwich Albion. Aunque es cierto que el colchón de puntos que han tomado los Baggies les va a dar tranquilidad de aquí al final de temporada, curso en el que parece que no lucharán agónicamente por eludir el descenso, las tres derrotas en los últimos cinco partidos están empezando a minar la moral de los dirigidos por Tony Pulis. Esos tres partidos perdidos marcan claramente la distancia que hay entre uno de los equipos que ha podido ser la revelación del inicio del curso y otros que están destinados a ocupar los puestos altos de la clasificación.

Si no es para estar orgulloso de estos últimos resultados, si pueden sacar pecho los aficionados del conjunto de The Hawthorns al ver el desempeño de sus jugadores ante los grandes conjuntos de la Premier League. Solo el Manchester United consiguió ganar por una distancia de dos goles a un West Bromwich Albion que cayó por la mínima en Stamford Bridge y en el Emirates Stadium, este último en el Boxing Day. Precisamente, a este encuentro se ha referido un Ben Foster demasiado protagonista durante los noventa minutos. El planteamiento defensivo de su equipo obliga al arquero inglés a intervenir más de lo deseado dejando todo a la suerte de que un rechace no caiga en los pies de un delantero rival que aproveche para inaugurar un marcador que, difícilmente, pueda volver a ser igualado.

"Demostramos un buen espíritu y disciplina"

Esto fue lo que ocurrió ante los Gunners. Tras un asedio constante durante los noventa minutos de partido, Giroud logró rematar de cabeza un excelente centro desde la derecha para batir a un Foster que reconoce que perder de esta forma es algo “difícil de digerir”. “Fueron el mejor equipo y tuvieron muchas oportunidades y más posesión que nosotros. Dicho esto, perder un partido en los últimos tres o cuatro minutos siempre es difícil de digerir”, completaba un guardameta que tuvo que sacar el balón de su portería cuando transcurría el minuto 86 en el luminoso del estadio londinense. Sin embargo, antes de acabar de explicar su sentimiento tras este partido, dice quedarse con “el buen espíritu y disciplina” que mostró un conjunto que se coloca en la novena posición.