El presidente del Aston Villa dice haber rechazado una oferta de 25 millones por Amavi

Jordan Amavi ha sido una de las pocas noticias positivas del Aston Villa en los últimos 18 meses. Su fichaje procedente del Niza el verano pasado por una cantidad cercana a los 10 millones de libras levantó algunas cejas en señal de duda, especialmente cuando vio interrumpida su gran progresión en la jornada 13 al sufrir una grave lesión. Con el ligamento cruzado de la rodilla roto, se perdió el resto de temporada y no consiguió ayudar a los villanos a intentar evitar el descenso.

Amavi se perdió toda la segunda vuelta del año pasado por una lesión Año nuevo, vida nueva, y el lateral izquierdo de 22 años se ha asentado en el once titular de Steve Bruce (no tanto así antes en el de Roberto di Matteo) y no ha tardado en llegar el interés de varios equipos por sacarle de Championship.

Bajo el mando de Bruce el Aston Villa ha perdido tan solo dos de los doce encuentros disputados y consiguieron vencer a domicilio por primera vez en 437 días al superar al Reading.

Sin embargo la constante amenaza del fútbol asiático en pleno crecimiento está poniendo en peligro la progresión de muchas estrellas, y parece difícil competir con los salarios ofrecidos en la Super Liga China. Recientemente Oscar dejó el Chelsea para marcharse al Shangai SIPG donde será el jugador mejor pagado del mundo.

De esta manera anunciaba el Doctor Tony Xia, máximo accionista del Aston Villa y presidente del club haber rechazado una oferta que convertiría el traspaso de Amavi en el más caro de la historia de la categoría.

Mientras fuentes en Francia aseguran que el Olympique de Marseille estaría interesado en el carrilero zurdo, parece que tan solo en China serían capaces en estos momentos de ofrecer esa cantidad (casi 30 millones de euros) por un futbolista de Championship.

En cualquier caso con los villanos seis puntos por detrás de los puestos de playoffs, no parece que por mucho que se empeñe Tony Xia un lateral tan prometedor como Amavi pueda pasar mucho más tiempo en la división de plata del fútbol inglés.