Las bandas sonoras de la decimoctava jornada de la Premier League 2016

Dele Alli firmó su primer doblete de la temporada (Fuente: Premier League)

Watford 1 - Crystal Palace 1

“Con la Miel en los Labios” - Carlos Mata

Así se quedó Sam Allardyce en su retorno a un banquillo Premier, tan solo medio año después del escándalo que le valió el cargo de seleccionador inglés. El duelo que abrió la jornada en el Boxing Day fue equilibrado, aunque los visitantes tuvieron una oportunidad de oro para lograr el 2 a 0 cuando Christian Benteke erró un penalti. En la segunda mitad fue Troy Deeney el que sí culminó el lanzamiento fatídico para los suyos, confirmando así el empate entre Hornets y Eagles.



Arsenal 1 - West Bromwich Albion 0

“Relief” - Sam Amidon

Tras dos malos resultados ante Everton y Manchester City, poco margen de error le quedaba a los Gunners si querían seguir la estela de los de arriba. Sin embargo, esta vez fue el calor del Emirates el que rompió la mala racha de los de Wenger y un brillante cabezazo de Olivier Giroud a pocos minutos del final certificó el triunfo local ante un West Brom rocoso como siempre.



Burnley 1 - Middlesbrough 0

“Magic Place” - The Mud Howlers

Pocas dudas quedan de quien es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de esta liga. El Burnley consiguió un nuevo triunfo en casa ante un rival directísimo como es el Middlesbrough entrenado por Aitor Karanka. De esta forma, los de Sean Dyche consolidan sus buenos números en casa, donde han logrado ya un buen número de hitos. Este último ante el Boro tras jugar en inferioridad durante la mayor parte del encuentro.



Chelsea 3 - Bournemouth 0

“Como una Ola” - Rocio Jurado

Lanzado a por el título va este Chelsea, que suma ya una docena de triunfos consecutivos. El Bournemouth fue esta vez la víctima Blue en un partido que confirmó el exquisito momento de forma de los de Conte, con especial mención para Eden Hazard y Pedro Rodriguez. La pareja hispano-belga hizo añicos a la defensa Cherrie en ausencia de Diego Costa, baja por lesión.



Leicester City 0 - Everton 2

“Traces Of You” - Anoushka Shankar ft. Norah Jones

Como un huevo a una castaña se parece este Leicester al de la pasada campaña. Los de Ranieri cayeron derrotados en casa nuevamente y se acercan cada semana más al abismo de la zona de descenso. Ni rastro del equipo que sorprendió al mundo entero y logró una de las mayores proezas en el futbol moderno. Un Everton muy serio se llevó merecidamente los tres puntos en un estadio en el que la temporada pasada los Foxes únicamente cedieron una derrota.

Manchester United 3 - Sunderland 1

“Christmas Magic” - Frankie Avalon

Un convincente United se impuso sin problemas al Sunderland en el retorno de David Moyes al que fue fugazmente su club. Zlatan Ibrahimovic guió a los Red Devils y con un doblete sentenció el choque en la segunda mitad. Fue entonces cuando Henrikh Mkhitaryan deleitó al Teatro de los Sueños con un remate delicioso, bien seguro uno de los goles del año.



Swansea 1 - West Ham United 4

“Stab” - Title Fight

A pesar de que Bob Bradley era consciente de la importancia del choque ante los Hammers, el entrenador americano no pudo salvar su puesto y fue cesado tras una abultada derrota en el Liberty Stadium. Los londinenses fueron superiores en todo momento y únicamente un tanto de Fernando Llorente salvó el honor de los Swans. Puñalada para Bradley tras 11 partidos y el Swansea que busca técnico nuevamente.



Hull City 0 - Manchester City 3

“Better Late Than Never” - CeeLo Green

Con mucho por hacer se marchó el equipo de Guardiola al descanso tras una primera mitad tremendamente igualada ante un Hull peleón. No obstante, el talento Citizen salió a la luz tras el ecuador y con un segundo acto notable asalto el estadio Tiger con goles de Touré, Iheanacho y Curtis Davies en propia meta.



Liverpool 4 - Stoke City 1

“Turn Around” - Westlife

Poco imaginaba Mark Hughes que su equipo se llevaría de Anfield un saco de goles tras el tempranero tanto de Jonathan Walters. Los Reds le dieron la vuelta al marcador con un vendaval de futbol que la defensa Potter no supo cómo parar. Lallana capitaneó a los de Merseyside, que con esta nuevo victoria siguen a seis puntos del Chelsea.

Southampton 1 - Tottenham Hotspur 4

“All of Us” – Fakear

Una intensa segunda mitad permitió a los de Mauricio Pocchetino asaltar St. Mary’s sin muchos apuros. Con este meritorio triunfo, los Spurs se sitúan quintos y certifican el pleno de victorias de los seis primeros clasificados, a la espera de las trepidantes jornadas que abrirán 2017.