Wilshere también confía en el Chelsea

Google Plus

Foto vía: Getty Images

"El Chelsea ahora mismo es el mejor equipo de la Premier"

El Chelsea se mantiene líder de la Premier con seis puntos de ventaja y Wilshere cree que el equipo de Conte no debería pensar en la derrota. Con la victoria ante su equipo, el Bournemouth, el equipo del entrenador italiano está líder en casi la mitad de la temporada: "Ellos parecen campeones cuando les ves jugar. Ahora mismo para mí son el mejor equipo que hay en la Premier", declara el jugador cedido al Bournemouth por el Arsenal.

"Se ven más fuertes y están abriendo una brecha que cada vez será más difícil de romper a medida que pasan los meses, pero tampoco podemos decir que son campeones definitivos porque todavía queda mucho por jugar y esto es fútbol. Por ejemplo un par de lesiones cambian el juego y todavía no hemos llegado a ello".

"Stamford Bridge siempre es un campo difícil"

El Chelsea no ha perdido un punto desde que lo hiciera en septiembre contra el Arsenal. Hasta entonces, los Blues han anotado 28 goles y sólo han encajado dos en los 12 últimos partidos: "Han encontrado una formación que les funciona. Stamford Brdge siempre he pensado que es díficil. He estado con el Arsenal varias veces y sólo hemos ganado una vez. Ahora saben trabajar el mano a mano".

"Sabíamos que el Chelsea era un buen equipo"

"Ellos salen allí y cambian el juego dependiendo de contra quién jueguen. Creo que ese es el indicador de que es un club top; tienen un medio del campo formado por Matić, Fàbregas; luego rápidos como Willian y Hazard que van libres por el campo y siempre marcan la diferencia. A nosotros nos han causado problemas y a más equipos también. En general son un buen equipo, pero eso ya lo sabíamos", comenta el jugador del Bournemouth.