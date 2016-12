Klopp confirma que Coutinho y Matip no estarán ante el City

Coutinho con Klopp. |Foto: www.liverpoolfc.com

El Liverpool se encuentra en pleno apogeo navideño. Con dos partidos en dos días, Jürgen Klopp ha salido a rueda de prensa para informar de qué momento están pasando los Reds. Y lo más importante para este momento de la temporada es el estado de Matip y Coutinho. Sin embargo, el técnico no ha podido dar buenas noticias. El central no ha terminado de recuperarse todavía de su lesión que le apartó del equipo desde el partido ante el Boro. Por parte del brasileño, parece que no ha podido superar la lesión en su tobillo que se produjo frente al Sunderland en Anfield y no estará con el equipo en los dos próximos choques: “Está en buen camino. He hablado con él hace unos minutos. Pero el partido del City es demasiado pronto para él y si el City es demasiado pronto, estoy seguro de que el partido del Sunderland también lo será”.

Los rumores de fichajes, lejos de Klopp

Se acerca una época donde las necesidades se cubren a golpe de talonario. Por ello, Jürgen Klopp prefiere no empezar a hablar de jugadores que no pertenecen a su club, ni de rumores de la prensa que dejan caer posibles fichajes. La última noticia ha relacionado al Liverpool con Alex Oxlade-Chamberlain, pero el entrenador del Liverpool lo ha categorizado como “sin sentido”: “No suelo decir nada sobre fichajes, pero voy a hacer una excepción: no tiene sentido”. El alemán también ha confirmado que el equipo sólo incorporará jugadores si pueden ayudar para próximas temporadas, no solo para subsanar un problema puntual en enero.

El City, un rival preocupante

Recibir la visita de un equipo como el Manchester City nunca es agradable. Menos si cabe, cuando sólo te separa un punto de ellos. Klopp sabe de la igualdad de este partido: “Este es un gran partido para ambos. Seis equipos luchan por cuatro o por una posición. Cada partido es como una final. Es un equipo increíble. La única ventaja real que podemos tener es que es en Anfield. Debemos intentar usar esta ventaja. Si no estuviera en el banquillo, compraría una entrada para este partido”. El alemán ha querido llevar las similitudes más allá y explicar en qué se parecen dentro del campo: “Ambos equipos son realmente buenos al contraataque y buenos en posesión, así que necesitamos defender a un gran nivel”.

El Liverpool ya ha ganado esta temporada a Arsenal y Chelsea, los otros dos equipos que están peleando por los puestos de arriba en la clasificación. Pero para Klopp, los de Conte y el equipo de Guardiola tienen muy pocas cosas en común: “City y Chelsea son completamente distintos con diferentes formas de jugar al fútbol. El Manchester City tiene la mayor calidad en su equipo y en el banquillo”.

Uno de los nombres importantes del equipo de Manchester es Sergio Agüero, que regresa tras su sanción: “Espero que Pep le dé tres semanas y media de descanso en algún sitio con buen tiempo. Es un buen delantero, tiene talento. Agüero puede solo marcar goles si alguien le da el balón. Necesitamos evitar pases fáciles. Necesitamos estar concentrados”.

El pasado martes, Guardiola se dejó ver en Anfield para ojear a su próximo rival. Esto no es algo que le guste hacer especialmente al entrenador del Liverpool: “Puedo verlo mejor desde casa que si siempre tengo que levantarme para hacerme selfies en el campo”. Pese a esta diferencia entre ambos, Klopp no tardó en elogiar al entrenador español del Manchester City: “Es un entrenador genial. Es una gran influencia con ideas claras. Tiene una carrera fantástica hasta ahora”.

James Milner cambió Manchester por Liverpool hace ya dos temporadas. Desde que tomara esa decisión, el inglés ha pasado a ser vicecapitán de los Reds además de lateral izquierdo titular. Su entrenador asegura que el rendimiento de Milner no es descubrimiento sorprendente: “El fútbol ha cambiado en los últimos años, necesitas diferentes jugadores con diferentes habilidades para diferentes posiciones. Para nosotros, era claro que si Millie aceptaba esa posición, entonces todo iría bien. No fue una gran sorpresa para nosotros, no porque seamos genios, solo porque conocíamos a Milner y sabíamos cómo queríamos que jugara en esa posición”.

El homólogo de Milner en la derecha, Clyne, también se ha llevado su ración de elogios en rueda de prensa: “Jugaba en la posición en el pasado de forma completamente distinta. Ahora es lo mismo que Milner en la banda derecha, es un poco más un extremo que el año pasado. Ese es exactamente el mismo desarrollo, en diferente sentido. Las cosas cambian y los jugadores tienen que adaptarse. Nunca eres demasiado viejo para desarrollarte. Millie no amaba esa posición, pero creo que nadie habló con él sobre ello. Siempre nos gustó como jugador y para nosotros, estaba claro que intentaríamos cualquier cosa para usarle y eso es lo que sucedió”.