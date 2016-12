La excusa de Harry Kane

Foto vía: Getty images

Kane: "Si en la NFL buscan algún lanzador que me busquen a mí"

Con el 1-2 en el marcador, Kane pudo haber cerrado el partido del todo cuando el árbitro decretó que la caída de Alli dentro del área era penalti. El inglés se dispuso a lanzarlo pero mandó el balón a las nubes de Southampton. Nada más lanzar el internacional inglés miró hacia el punto de penalti y su gesto no mostró dudas: parecía que no estaba en las mejores condiciones para el delantero de los Spurs. A pesar del fallo, el diez marcó el segundo gol de córner y calló las dudas que le han acondicionado en estos días por no haber marcado en los últimos tres partidos.

"La gente ha estado hablando de ello durante un tiempo. Parece como si llevar uno o dos partidos sin marcar sea un problema, pero eso demuestra dónde estoy", comenta el delantero inglés.

Pudo haber hecho el segundo gol si no hubiera errado el lanzamiento desde los once metros: "La tierra se me metió por debajo de la bota. Lo vi justo después de lanzar, de que había hierba en malas condiciones. Es aún más decepcionante haber fallado cuando el portero se fue para el lado equivocado. Si en el futuro quieren captar a algún pateador para la NFL que me busquen a mí", bromeó Harry Kane.

Puel: "La decisión fue dura de aceptar cuando el equipo ya estaba muerto"

Por otro lado queda la situación del Southampton en casa, que sale poco reforzado con cuatro goles en contra. Para colmo, el defensa, Redmond fue expulsado tras cometer el penalti sobre Dele Alli: "Sólo dos jugadores luchan por la pelota", le excuda su entrenador, Claude Puel. "Fue difícil de aceptar esa decisión, incluso después de que el marcador ya haya quedado favorable para el equipo contrario", comentó el entrenador del Southampton.