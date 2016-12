Cork sale en defensa de Bob Bradley

Google Plus

Foto vía: Reuters

Jack Cork ha criticado a la plantilla y la acusa de tener parte de culpa de la sitaución actual del Swansea; unas declaraciones que vienen en la consecuencia del despido del entrenador express, de 85 días, Bob Bradley. Ahora mismo el equipo de Gales está en el puesto 19 con la derrota número siete en once partidos desde que el estadounidense fue nombrado entrenador del club. Ahora suenan nombres para sustituirle como Ryan Giggs o Chris Coleman, aunque Cork dice que la responsabilidad no sólo es del entrenador.

Jack habló para la página oficial del club: "Todos estamos decepcionados porque Bob trabajó muy duro para cambiar las cosas aquí. Fue el primero en entrar a entrenar y el último en salir. Él estaba decidido a sacarnos de la zona de descenso. Desafortunadamente los resultados no han sido lo suficientemente buenos y los jugadores también tienen su parte de culpa porque Bob elegió al equipo y somos nosotros los que tenemos que darlo todo en el campo para llevarnos los puntos", comenta.

Giggs suena fuerte para reemplazar al norteamericano, pero el galés ex del United ha criticado a la dirección del equipo por haber contado con Bradley antes que con él en octubre. Otro de los nombres que suenan con fuerza es el del seleccionador nacional de Gales, Chris Coleman quien hizo casi 200 apariciones para el club durante finales de los años 80. El problema que presenta es que la federación no quiere dejarle salir porque quieren al mánager al 100 por cien con la selección galesa. Ahora mismo parece que la situación está difícil, incluso el club se plantea traer refuerzos para el mercado invernal, pero lo prioritario es hacerse con un entrenador aunque parece que la cosa no está del todo clara. Para el próximo partido, los entrenadores Alan Curtis y Paul Williams podrían encargarse del primer equipo contra el Bournemouth.