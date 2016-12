Adama Traoré critica al Barcelona

Foto vía: Getty Images

Adama Traoré, jugador del Boro ha criticado al Barcelona por haberle dado una oportunidad con el primer equipo durante su estancia con el club español. El delantero español llegó al club inglés con 20 años y progresó en las filas del Barcelona B. Con el primer equipo tan sólo hizo cuatro apariciones y el español se terminó marchando al Aston Villa en el 2015. Ahora sigue con su progreso en el equipo de Karanka.

Traoré declaró en Mundo Deportivo sobre su opinión acerca del caso: "Me fui del Barcelona porque no me dieron la oportunidad. Si la hubiera tenido hubiera sabido lo que decir en el caso de las cualidades que me faltan para estar en el Barça. Tampoco me explicaron porqué no contaban conmigo. Me hicieron quedarme en el Barça B donde llevaba ya dos años y mi mentalidad era seguir creciendo. Sólo les pedí que me dejaran mostrar si tenía el nivel para estar ahí o no. Pues bien, nadie me habló; me hubiera gustado que alguien me hubiera dado una explicación sobre todo esto", comenta resignado el ex delantero del Barcelona.

La situación ha cambiado mucho para Traoré, quien está disfrutando de su estancia en el norte de Inglaterra con el Boro, donde ya ha hecho 12 apariciones. El delantero quiere convertirse en el mejor jugador y olvidar su paso por el Barcelona: "Todos toman sus decisiones. Ellos tenían a los tres mejores delanteros del mundo y tuve que buscarme un sitio. Pero eso ya es pasado y ahora quiero convertirme en mejor jugador. Mi mentalidad ahora es convertirme en mejor jugador y superar las espectativas y por eso estoy centrado en ello", explica el jugador.

Traoré y sus compañeros del Boro se encuentran en el puesto 15 de la Premier League y se enfrentarán al United de Mourinho en Old Trafford a final de año.