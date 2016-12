Yaya Touré se vuelve a sentir como un niño

Google Plus

Yaya Touré estuvo apartado del equipo por Guardiola a principios de temporada. Según el entrenador español era por su comportamiento, algo que incomodó mucho a su representante, quien pidió la salida del jugador de costamarfileño del equipo de Manchester. Después de seis semanas apartado del equipo y ya con la salida por la puerta de atrás preparada, Touré y su representante pidieron perdón a Josep Guardiola y el jugador volvió a contar para el ex del Barcelona. Touré ha vuelto a la sala de máquinas del City. Su último partido fue contra el Hull City, donde Yaya demostró un buen nivel en la victoria por tres goles a cero.

El jugador de 33 años dijo lo siguiente: "Parezco un niño disfrutando del fútbol, disfruto jugando al fútbol y ayudando a mis compañeros y a los aficionados; todo esto es muy importante para mí. Estaba acostumbrado a ganar Premier Leagues, creo que gané dos y ahora quiero volver a repetirlo. Sé que no va a ser fácil porque este año el Chelsea está muy bien pero tenemos que pelear por ello", comenta Yaya.

El City tenía que ganar contra el Hull si no quería despedirse de la lucha por la liga con el Chelsea. Actualmente están a siete puntos; aunque el equipo de Guardiola demostró contra el Hull que tiene nivel para cometir por el título. Por otro lado el Hull sólo ha ganado un partido desde agosto: "Claro, es por eso que ésta es la liga más difícil del mundo; tú ves cómo juegan ellos y ves que no merecen estar abajo en la tabla. Nos lo pusieron muy difícil. Todos los equipos que van al KCOM lo van a pasar mal. Cuando pierdes un partido no estás bien pero se recuperarán".

"Hemos cambiado la táctica para encontrar el espacio. Ellos lo notaron y nos lo pusieron difícil, pero tras la buena acción de Sterling nos dio una oportunidad buena para ganar el partido. En partidos como estos es donde uno gana títulos".

El City se enfrentará para terminar el año contra el Liverpool de Klopp: "Para mí va a ser otra final porque ellos tienen un juego parecido al nuestro. Para los fans será fantástico".