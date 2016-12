Hodgson insiste que Rooney no recibió el respaldo por sus compañeros

Roy Hodgson (Fotografía: Getty Images Europe)

El entrenador de 69 años afirmó que Wayne Rooney nunca recibió el apoyo de sus compañeros en la selección inglesa, pese a que el capitán de los tres leones y estrella del Manchester United se disculpó públicamente tras el famoso incidente en que el se le pilló bebiendo en plena convocatoria internacional. También se mostró decepcionado puesto que Phil Jagielka tampoco fue tomado en cuenta como capitán interino y cuando se le consultó su posición con respecto a este tema en concreto fue muy directo: “En este caso en particular debería haberse manejado con mayor responsabilidad, es muy complejo que todos salieran a dar la cara y dijéramos que tienen razón. No diría que es algo horrible, tal vez hubiera explicado que tienen la noche libre o algo por el estilo, siempre les dejamos las reglas claras aunque son humanos, acabamos de tener buenos resultados ¿Nunca han salido a tomar una copa? Yo esperaba que algunos en el grupo lo respaldaran y me siento un poco decepcionado. No importa si fue Jagielka con Rooney o Hart, me incomoda un poco puesto que todos son jugadores de la Premier League”.

Con respecto al futuro de Wayne Rooney se mostró muy reflexivo: “La pregunta que le haría a Gareth Southgate en estos días sería ¿Cúal es su rol en equipos con experiencia o cuál es su once titular cómo base? Eso depende de la decisión que tomé el entrenador, no sé si será un mal líder o capitán si te pillan tomando pero deben reflexionar puesto que aún están a tiempo”.

Roy Hodgson fue seleccionador inglés entre 2012 y 2016, dirigió 56 partidos, ganó 33, empató 15 y perdió 8. Inglaterra avanzaba en el camino correcto, aunque le faltaba dar el salto cualitativo. Sam Allardyce lo reemplazó y fue despedido por acuerdo mutuo, duró 67 días en el cargo. Gareth Southgate asumió un breve interinato de tres partidos los cuales le valieron para que fuera ratificado por cuatro años más. Algunos aficionados al fútbol ya se preguntan ¿Inglaterra podrá saldar la deuda histórica? En este maravilloso deporte todo es relativo, aunque la Federación Inglesa de Fútbol, The FA, tiene un proyecto muy ambicioso a largo plazo.