Gabriel Jesús llega a Manchester y se prepara para debutar | Foto:Palmeiras

Con una irrupción asombrosa durante los Juegos Olímpicos de Rio en el último verano, el joven talento brasileño se destapó para el público futbolístico internacional. Tras sus grandes actuaciones, Gabriel Jesús ha sido convocado con la selección absoluta de su país en 6 ocasiones, marcando la nada desdeñable cifra de cinco goles.La joya brasileña recientemente ganadora del Brasileirao y medallista de oro en los últimos Juegos Olímpicos llega a su nueva casa. Gabriel Jesús ya está a las ordenes de Josep Guardiola y podrá debutar en la Premier League a partir del inicio del próximo periodo de fichajes, el 1 de enero.

Las estadísticas de Gabriel Jesús en el Brasileirao 2015 - 2016. www.chilenasyrabonas.com

La semana pasada, el joven delantero brasileño recibía el balón de oro de la Serie A brasileña que le acreditaba como el mejor jugador del torneo. 27 partidos en el primer equipo del Palmeiras en liga le han sido suficientes para proclamarse un ídolo indiscutible en Brasil. Marcando 12 goles y repartiendo cinco asistencias, ha sido el jugador más determinante de la liga del país pentacampeón del mundo.

Gabriel Jesús junto a Neymar luciendo su medalla de campeón olímpico. www.chilenasyrabonas.com

El nivel mostrado por el delantero brasileño provocó que clubes como el Real Madrid, Barcelona, Liverpool o Bayern se interesaran por contratarle. Sin embargo, la camiseta que ha decidido vestir ha sido la azul celeste del Manchester City. Recientemente justificaba su decisión:

"Había mucho interés en mi fichaje, pero no voy a nombrar clubes. La decisión de firmar por el City fue tomada por mí, mi familia y mi representante. Consideramos muchas cosas, pero realmente yo valoré el gran proyecto del City y estoy muy feliz con mi decisión. El club es un gran equipo en un país que ama el fútbol y tiene una de las mejores ligas. No voy a mentir diciendo que entrenar con Guardiola no condicionó mi decisión. Es un entrenador excelente, uno de los mejores en el mundo, y no puedo describir cómo de orgulloso me siento cuando dice cosas buenas sobre mí. Estoy orgulloso de que a Pep le guste mi forma de jugar, pero no es suficiente para mí. Tengo que demostrarle que tiene razón sobre lo que dice."

Ahora Gabriel Jesús tendrá que ganarse un sitio en el once de Guardiola, lo que no se prevé nada fácil. Aunque puede jugar tanto de delantero centro como de extremo por ambas bandas, el City ya cuenta con un gran plantel de jugadores que rinden perfectamente en estos puestos. Se verá si Gabriel se convierte en la estrella que todos los aficionados al fútbol esperan que sea o en una de las eternas promesas que, al paso de los años, se quedan en eso.