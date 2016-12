Aaron Cresswell: "Andy Carroll ayuda mucho al equipo, hace la diferencia"

Andy Carroll frente al Swansea City. Foto: Getty Images.

Una mitad de temporada para el olvido. Así es como muchos aficionades del West Ham United definiría el primer ciclo de la temporada 2016/17. En 18 jornadas disputadas, los de Slaven Bilic han sumado seis victorias, cuatro empates y ocho derrotas en total, dejándolos de esta manera en la mitad de la tabla de la Premier League.

Pero estos resultados han ido mejorando si retomamos el pasado para hacer la comparativa con lo que a las puertas del 2017 podemos ver. Una jornada se acercaba y enamoraría a propios y extraños. El ya famoso Boxing Day. Una fecha festiva que no tiene raices en el fútbol pero que sin duda alguna, la Premier League ha podido aprovechar lo máximo posible. El 26 de diciembre, el Swansea City recibía en el Libert Stadiu al West Ham. Dos equipos en situaciones sumamente complicadas pero que, dada la gran temporada que tuvieron la campaña anterior, llamaba más la atención los Hammers y su situación tan crítica dentro de Premier League.

Andy Carroll, ese delantero diferente y que marca diferencias en el equipo, especialmente en juego aereo, aparecería una vez más para marcar un gol. Con una goleada de uno por cuatro, Carroll pudo poner su nombre en el alumbrado al minuto 90´ de juego para cerrar una goleada que le permitiría ubicarse a ocho puntos de la zona del descenso. Una distancia que les permitiría dar un respiro a los de Bilic.

Las victorias siempre te dan confianza a pesar de las actuaciones.

Tras el encuentro, Aaron Cresswell no dudó en afirmar el gran traebajo de su compañero de equipo y la relevancia y peso que tiene sobre sus compañeros. "Es muy bueno para nosotros. Fue genial verlo de nuevo anotando contra el Arsenal, pero fue mejor aún contra el Swansea. Ha estado en una excelente forma desde que regresó", declaró Cresswell tras el retorno del delantero inglés, quien ha anotado su segundo gol en cinco partidos.

El jugador fue cuestionado sobre la relación que ha tenido el equipo en cuanto a las victorias conseguidas y la vuelta de Carroll, quien estuvo cuatro meses fuera pos lesión. Ante esto, Aaron respondió un contundente "No": No, no lo es. Andy hace una gran diferencia, no sólo en la delantera, sino en la defensa. Ayuda mucho al equipo"

"Toca madera para que quede libre de lesiones. De esa manera, nos da un gran impulso. Impulso tanto para él, como para nosotros".

Sobre el partido donde consiguieron la victoria ante el Swansea City, el equipo mostró una cara completamente diferente a la que había mostrado, quiza, en las 17 jornadas anteriores. Cresswell habló sobre ello y la confianza que esta victoria les trajo: "Las victorias siempre te dan confianza a pesar de las actuaciones. Sabíamos que las actuaciones no eran muy buenas en casa, pero estoy seguro de que los fans volverán a mirarlo ahora y pensarán que los seis puntos son más importantes", añadió el jugador Hammer, y prosiguió en la misma línea, comentando el rendimiento de la jornada de Boxing Day: "Contra el Swansea tuvimos tanto los puntos como el rendimiento. Eso nos dará más confianza en el partido del sábado, donde enfrentaremos al Leicester", concluyó.