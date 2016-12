Previa Chelsea - Stoke City: el acelerador sigue pisado en Stamford Bridge

Google Plus

En ocasiones, y pensándolo fríamente, la primera vuelta del Chelsea en la Premier parece un cuento, algo casi irreal. Decía Conte unos días después de su presentación como nuevo técnico blue que "el entrenador es como un sastre, debe hacer el mejor traje para el equipo". Vaya si lo ha hecho, le llevó seis jornadas amoldarse a la competición y, con la dolorosa derrota ante el Arsenal como punto de inflexión, el técnico de Lecce ha demostrado su sobrada capacidad para destacarse en una liga tan igualada y competitiva como sin duda es la Premier League. Cerrar el año con la decimotercera victoria consecutiva pondría un broche a la que sería primera vuelta desde la temporada 2005/06.

Por otro lado, al Stoke, a pesar de que el número de puntos a estas alturas de campeonato fuera mayor, no le va demasiado mal. Sobre todo en una competición que, a diferencia de la pasada campaña, tiene un líder destacado como es el Chelsea. Los Potters deberán, de todos modos, tratar de sumar ante lo que parece una máquina invencible creada por Conte para cerrar el año de la mejor manera posible.

El mejor sastre para el segundo mejor Chelsea de siempre

Dicen que los números no mienten, en este caso desde luego que no. A pesar de un inicio dubitativo, el Chelsea de Antonio Conte marcha líder destacado de la Premier y suma ya un total de 46 puntos, igualando ya la primera vuelta, a falta del partido de este sábado, del último Chelsea campeón de liga, y teniendo la opción de, en caso de victoria, hacer la mejor primera vuelta en la máxima categoría de Inglaterra desde la campaña 2005/06. En aquella ocasión, el primer Chelsea de Mourinho sumó unos increíbles 52 puntos, con 17 triunfos, un empate y una derrota.

Foto: Reuters

Conte ha encontrado el traje para un equipo que cada jornada parece más invencible. No importa cómo, con qué armas o con qué jugadores destacados, pero siempre gana, casi por decreto. La última victoria de los Blues ante el Bournemouth evidenció que el Chelsea ya gana hasta sin Diego Costa en la punta del ataque. Contra los Cherries, el equipo de Stamford Bridge goleó por 3-0, con tantos de Pedro (2) y Hazard, de penalti. Y van 12 triunfos consecutivos, con nada menos que 28 goles a favor por solo dos en contra, casi insuperable.

Volver a ganar para terminar bien el año

No está siendo la mejor temporada posible para los Potters, que suman 21 puntos en estas primeras 18 jornadas; sin embargo, el equipo de Mark Hughes tiene por el momento una cómoda posición en la zona media de la tabla. Además, hay que tener en cuenta que la pasada temporada por estas fechas, la Premier League estaba bastante más igualada, al no haber un líder tan destacado como este Chelsea, que solo ha dejado de ganar tres partidos de 18. La racha de cuatro partidos sin conocer la victoria no ayuda al Stoke, que buscará sumar algún punto en Stamford Bridge para cerrar el año con buenas sensaciones y alejarse aún más de los puestos de descenso.

Premier League

El último partido de los Potters no fue ni de lejos su mejor juego. El equipo de Hughes cayó derrotado por el Liverpool en Anfield por un contundente 4-1. El Stoke se adelantó por medio de Walters en los primeros minutos, pero los de Klopp le dieron la vuelta con tantos de Lallana, Firmino, Imbula (en propia puerta) y Sturridge para mantener la segunda posición en la tabla.

Las estadísticas, favorables a los Blues

En los 97 partidos disputados entre estos dos equipos, el Chelsea se ha llevado el gato al agua en 45 ocasiones, por 29 triunfos del Stoke y 23 empates. En Stamford Bridge la estadística es aún más favorable para los de Londres, puesto que suma 27 victorias, por solo ocho de los Potters.

En los últimos 20 encuentros entre ambos equipos, el Stoke solamente se ha llevado dos partidos, mientras que el Chelsea ha sumado 14 victorias. Además, el Stoke lleva sin obtener la victoria en partido entonces de Division One en campo del equipo blue nada menos que desde la temporada 1973/74, cuando venció por 0-1.

Declaraciones de los entrenadores

Antonio Conte, preguntado por las palabras de Arsene Wenger, que dijo que el Chelsea era el gran favorito para el título, dijo: "Es muy difícil pensar en eso ahora, solo hemos jugado 18 partidos, quedan 20 partidos todavía para terminar la temporada. Al principio de temporada, nadie confiaba en que este equipo pudiera ganar el título después de lo vivido la pasada temporada. La opinión está cambiando, y eso me preocupa un poco, porque, cuando la opinion cambia demasiado rápido, se debe estar atento. Tenemos solo seis puntos de ventaja, la temporada es larga. Estoy contento de que la gente esté cambiando su opinión, pero queda mucho", aseguró.

Foto: Chelsea FC

El entrenador visitante, Mark Hughes, declaró acerca del gran momento del Chelsea: "Ellos están en un gran momento, pero eso se tiene que terminar en algún punto. ¿Por qué no podemos ser nosotros el equipo que lo consiga?".

Posibles alineaciones