Scott Carson renueva con el Derby County

Google Plus

Carson en un encuentro con el Derby County esta temporada. Foto: Zimbio

Scott Carson seguirá vinculado al Derby County hasta el verano de 2019. El veterano portero extiende su unión con los Rams a sus 31 años y seguirá agrandando su leyenda, pues ya suma más de 300 partidos oficiales entre Premier League y Championship.

Desde que llegase al Derby County procedente del Wigan Athletic en julio de 2015 ha sido amo y señor del arco en el iPro Stadium, enviando incluso cedido a Lee Grant al Stoke City que ahora triunfa en la Premier League.

Carson ha ganado una Champions League y una FA Cup con el Liverpool Con una Champions League a sus espaldas y una FA Cup (de su etapa en el Liverpool) ha sido uno de los culpables de que la selección inglesa no haya conseguido echar el cerrojo a su portal en los últimos años. Con cuatro internacionalidades no consiguió consagrarse al más alto nivel y ahora vive una segunda juventud con el equipo entrenado por Steve McClaren.

Carson la temporada pasada. Foto: Charlton Athletic

"Estoy encantado de poder comprometerme por dos temporadas más tras esta. He amado cada minuto que he pasado aquí y ya he dicho en varias ocasiones que es aquí donde siento que estoy desplegando mi mejor fútbol", comenzó en una entrevista a la televisión del club.

"Además creo que puedo mejorar porque a pesar de la edad en los últimos tres o cuatro he superado mi nivel y creo que es obvio que soy mejor que hace siete u ocho años. Antes era todo sobre detener disparos y ahora no se trata solo de eso, es de saber manejar tu área y comenzar las jugadas desde atrás. En los últimos meses estoy aprendiendo mucho de este deporte y lo estoy disfrutando de verdad", analizó Carson.

Carson ha batido un récord con siete puertas a cero consecutivas como local Con nueve victorias y dos empates en los encuentros que McClaren ha estado al cargo, todo puede ir sobre ruedas: "Hemos cambiado nuestra forma y ahora estamos mejor, sacamos el balón jugado desde atrás y no nos limitamos a pegar pelotazos al delantero. Desde el minuto uno Steve nos dijo que quería que intentásemos jugar al fútbol y entrenamos muy duro para ello".

Carson ha sido titular en los 23 encuentros del Derby County y ha dejado la puerta a cero en 13 ocasiones, y con el 1-0 de esta semana ante el Birmingham City además ha conseguido el récord de siete encuentros seguidos sin conceder gol como local. "Es algo muy especial, sobre todo en esta época en una competición como Championship tan competitiva con tantos partidos. Todo el equipo ha trabajado duro y hasta los delanteros han aportado su granito de arena", explicó el recién renovado portero.