Wenger: “La Premier League, hasta ahora, ha sido decepcionante”

Wenger en sala de prensa | Fotografía: Arsenal

Punto y final a las ruedas de prensa del Arsenal en este 2016. La que ha ofrecido Arsène Wenger el día 30 de diciembre ha sido la última de un año con luces y sombras en lo que al equipo de Londres se refiere. El entrenador francés ya prepara ese encuentro ante el Crystal Palace del 1 de enero que supondrá el primer compromiso de 2017 para un conjunto que busca dar caza al líder. Precisamente, el Chelsea ha sido uno de los temas que se han puesto encima de la mesa además de aquellos que pasan por la actualidad del club, como el mercado invernal y las lesiones, y los que están directamente relacionados con la competición, una Premier League que, según Wenger, “ha sido decepcionante hasta el momento”.

El técnico francés señala varias causas para justificar uno de los comentarios que más ampollas pueden levantar en una temporada bastante prometedora en la que hay cinco equipos que optan al título separados por apenas diez puntos. La primera de esas vertientes está ligada con su zona habitual, el banquillo. Tiene claro que el hecho de tener a los mejores entrenadores del mundo dejaba entrever “un año excepcional”, algo que no se ha producido porque “no ha habido partidos memorables”. Unida a esa primera variable llega una segunda causa, la del nivel de los equipos. El francés está convencido de que en cualquier partido “los dos equipos son de primera calidad”, algo que les lleva directamente a “evitar perder”. Eso ha provocado que cada choque sea sumamente importante en un liga competitiva como pocas. “Es una liga muy buena, cada partido es muy difícil, pero el lado espectacular que todo el mundo espera no ha aparecido hasta ahora”, concluyó el técnico galo.

"Hay que darle crédito a Conte por encontrar una solución que ha equilibrado muy bien a su equipo"

El que sí parece caminar por una senda mucho más despejada es el Chelsea de Antonio Conte, un equipo que lidera la tabla clasificatoria con 46 unidades tras ganar quince encuentros, doce de ellos de manera consecutiva. Precisamente, esta racha de imbatibilidad tiene su récord en catorce triunfos seguidos, una cifra conseguida por el Arsenal. Sobre este tema ha sido cuestionado un Arsène Wenger que se limitará a decir “bien hecho” a sus rivales de Londres si llegan a esa cantidad. En cuanto a los Blues, el francés cree que “han tratado bien sus problemas. Hay que darle crédito a Conte por encontrar una solución que ha equilibrado muy bien a su equipo”. Destaca, además, el hecho de comprar a David Luiz, algo que “ha estabilizado su registro defensivo” dándoles el privilegio de ser “el equipo más consistente hasta el momento”.

Con ese nivel de los de Stamford Bridge, cualquier despiste puede ser decisivo en una temporada a la que le empieza a quedar cada vez menos. El encuentro ante el Crystal Palace será el último de una primera vuelta que está dejando datos bastante buenos en lo que al Arsenal se refiere. Los Gunners apenas han perdido tres partidos, ante Liverpool, Everton y Manchester City, y suman 37 puntos que les dejan en una cuarta posición que bien puede variar por lo ajustado de los casilleros. Ante los Eagles tienen la oportunidad de despedirse de su afición por todo lo grande, pues los de Selhurst Park llegan inmersos en una serie de problemas que le han costado el puesto a Alan Pardew. Sam Allardyce ha sido el que se ha hecho con las riendas de un equipo que camina sobre el alambre, pues son 17º a solo dos puntos del Sunderland, primero en ocupar el descenso.

"El éxito en cada club está en un nivel diferente"

Tampoco estaba exento de problemas el exseleccionador nacional, quien tuvo que dejar ese cargo por una supuesta trama de negociaciones ilícitas que rozaban la corrupción. Habrá que ver cómo le van las cosas en un equipo que comenzó bien la temporada y que ahora volverá a luchar por lo que tantas y tantas veces ha conseguido Allardyce, eludir el descenso. Precisamente, a esta gran experiencia se refiere Wenger en lo que respecta a su homólogo inglés: “Lo que hizo con el Sunderland el año pasado fue absolutamente sensacional. El éxito en cada club está en un nivel diferente y el trabajo del entrenador es sacar el máximo partido al potencial de su equipo. A veces, lo mejor para un equipo es eludir el descenso”. En cuanto al grupo de jugadores que componen los Eagles, el francés destaca “su talento, rapidez a la contra y versatilidad” al contar con futbolistas de la talla de Benteke, del que se queda “su poderío aéreo”, o Towsend y Zaha, quienes aportan “rapidez en la transición y calidad técnica”.

En lo que respecta a su equipo, tres han sido los nombres propios que se han puesto encima de la mesa. El primero es el de Mesut Özil, el alemán que cumplió cien partidos en Premier League. En ese centenar ha tenido tiempo para dar 36 asistencias de gol, solo por detrás de Cantona. Sacando pecho, su entrenador aprovecha para recordar que fue él quien le ha defendido a capa y espada en las ruedas de prensa: “Es un gran jugador. Siempre lo he defendido en las ruedas de prensa porque creo que ha mejorado su compromiso. Físicamente, trabaja más duro de lo que la gente piensa”. Por otro lado, apuesta por una mejora en su finalización tras verle anotar muchos goles en los entrenamientos: “Creo que esta temporada ha marcado más goles y personalmente, crea más oportunidades que nunca porque recibe más atrás. Aún tiene mejora en su finalización. En los entrenamientos acaba mucho mejor que en los partidos y estoy convencido de que su porcentaje de finalización va a subir en los próximos meses”.

El siguiente nombre propio es el de Welbeck, un futbolista que ha estado lesionado mucho tiempo y que, ya para el encuentro ante el West Bromwich Albion de la pasada jornada, estuvo entrenando con el equipo. Arsène Wenger ha desvelado que “está en forma”, pero desconoce si aún tendrá que disputar algunos encuentros con el filial Gunner. En este tema han aparecido también Shkodran Mustafi y Kieran Gibbs, dos de los defensores que también están en la enfermería. El último tuvo que abandonar el encuentro ante los Baggies por un golpe en su rodilla, algo que “no le permite estar disponible” para este encuentro. Mejores noticias llegan en cuanto al central alemán. Su entrenador ha ratificado que “está recuperado” y puede ser de la partida si no acusa ningún otro síntoma.

Wenger sobre las palabras de Debuchy: "Indica frustración de un jugador que está lesionado"

Finalmente, el tercer nombre ha sido el de Mathieu Debuchy, un jugador que no está contando con minutos por el buen hacer de Héctor Bellerín y sus problemas físicos. La relación entre futbolista y entrenador no parece la mejor posible, algo que puede empeorar tras las palabras del primero en las que indicaba que la relación era prácticamente nula. Molesto, Wenger ha contestado en sala de prensa: ”Tenemos comunicación con todos los jugadores. Indica frustración de un jugador que está lesionado. Ya se sabe que lesionado no se puede jugar. Tuvo la oportunidad cuando se lesionó Bellerín, pero él también se lesionó. No puedo hacer nada al respecto. El año pasado le di la oportunidad de ir al Burdeos cedido, pero no hubo nadie que apostó por él durante el mercado veraniego. Hay algunas cosas que no son verdad en ese artículo”. Está claro que poco o nada han gustado esas acusaciones a un entrenador que, si por algo se caracteriza, es por dar la oportunidad a varios futbolistas a lo largo de la temporada bien por la acumulación de partidos, bien por las lesiones de otros compañeros. Queda por ver cómo se resuelve este enredo y si tiene un buen final en lo que al mercado invernal se refiere.