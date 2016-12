Hughes: "Vamos con la intención de parar su racha"

Google Plus

Hughes en su comparecencia previa al partido ante el Chelsea / Foto: Stoke City

La racha de victorias que está consiguiendo el Chelsea de Antonio Conte ha provocado que los "Blues" sean líderes destacados de la máxima división del fútbol inglés. Esta situación no ha pasado desapercibida para el entrenador del Stoke City, Mark Hughes, próximo rival del Chelsea en la que será la última jornada del año en la Premier League. Hughes, en la rueda de prensa previa al partido, declaró que la forma del Chelsea es "excepcional", pero que esta racha "puede acabar en cualquier momento". Hughes no duda de las opciones de su equipo, ya que las declaró que su equipo jugará contra el Chelsea con la intención de "parar su racha". El entrenador "Potter" también recordó el parido de la pasada campaña entre Chelsea y Stoke, en el que consiguió su equipo un valioso punto en Stamford Bridge, afirmando que en este partido intentarán "aprovechar el talento" que tiene su equipo.

Hughes en su rueda de prensa también habló sobre el anterior partido de su equipo, en el cual perdieron por 4-1 como visitantes ante el Liverpool, que consiguió remontar el gol inicial de los "Potters". Hughes declaró que la plantilla estaba "decepcionada", pero el entrenador intentó animar a su equipo destacando los aspectos que hicieron bien en Anfield. "Lo hicimos bien hasta el descanso", declaraba Hughes.

El técnico del Stoke City finalizó su comparecencia hablando sobre la estrategia que llevará a cabo su equipo ante el Chelsea, afirmando que no tendrán una actitud defensiva. "Creo que es importante que dondequiera que vayas, y ciertamente en los mejores clubes, seas positivo", declaraba Hughes. El técnico se mostró contrario a poner dos líneas de cuatro detrás del balón y tener que "esperar un fallo para sacar un empate o una victoria", diciendo que él no hará eso. Queda poco ya para ver como se desarrollará el partido, en el que no están solo en juego tres simples puntos.