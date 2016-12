Karanka: "Nos enfrentaremos contra un gran equipo pero iremos a ganar"

Google Plus

Karanka durante un partido esta temporada | Foto: Middlesbrough FC

Será un partido muy especial para Aitor Karanka, y es que el técnico vasco se enfrentará a uno de sus 'mentores' durante su carrera como entrenador, con el que estuvo de segundo técnico en el Real Madrid: no es otro que José Mourinho. Ante una cita de tal relevancia, el entrenador del Boro señaló que "es uno de los partidos que estaba esperando desde que salió el calendario allá por el mes de junio, además del de nuestro debut en la Premier League". "Será un momento muy especial para mí y para mis jugadores. Old Trafford es un gran estadio, será muy bonito jugar allí".

A pesar de todo esto, Karanka no tiene miedo por jugar en tal escenario y contra su amigo José Mourinho, del que se deshizo en elogios: "Para mí, fueron tres fantásticos años con Mou en el Real Madrid y aprendía algo de él cada día; es uno de los mejores entrenadores del mundo". Sin embargo, el técnico de los 'teesiders' añadió: "Esto es fútbol y los puntos son muy importantes para nosotros, por noventa minutos no habrá amistades que valgan. Después del partido nos tomaremos una copa de vino tranquilamente, pero obviamente uno de los dos estará más feliz que el otro al final del partido".

Aitor Karanka y José Mourinho, compañeros en el R. Madrid | Foto: Getty Images

El Manchester United, un auténtico reto

Aitor Karanka, además, habló así de su rival: "Tienen muy buenos jugadores pero en el United no sólo son uno o dos buenos jugadores. Los equipos de José Mourinho siempre están organizados por encima de todas las cosas, por lo que juegan en conjunto y como un equipo".

La última visita del Middlesbrough al estadio mancuniano se saldó con una histórica victoria dn FA Cup en Old Trafford, cuando Louis Van Gaal ocupaba el banquillo de los 'red devils'. Por ello, el entrenador español del Boro confía en que puedan dar la campanada de nuevo: "Lo hicimos muy bien en Old Trafford cuando nos enfrentamos la temporada pasada, por lo que es una gran oportunidad para nosotros este partido". Dada su confianza en sus jugadores, Karanka señaló: "Hemos completado dos de nuestras mejores actuaciones frente a Arsenal y City y competimos ante Chelsea y Tottenham. El Manchester United es un equipo 'top' pero iremos a Old Trafford a intentar ganar".