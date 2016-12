Slaven Bilic: "Va a ser muy duro contra el Leicester"

Google Plus

Fuente: West Ham United

El entrenador del West Ham United comenzó hablando de su rival, el Leicester City: "Fue muy difícil para el técnico poder mantener ese nivel de victorias, donde todo era positivo”

Los Foxes disputan (y triunfan) este curso en competiciones europeas, como la Champions League, en la que se encuentran en octavos de final: "La Champions no les ayudó a pesar de que lo han hecho tremendamente bien en la competición”.

El Leicester no está en su mejor momento

Además, Bilic añadió: "En la Premier League están en una posición en la que no gusta estar a nadie, pero aún hay un largo camino por recorrer”. "Ellos tienen la calidad y los recursos, al final todo debe estar bien. Pero no hay almuerzo gratis para nadie en esta liga. Teniendo en cuenta dónde estaba el Leicester eran cuatro estaciones se ve que esta es una situación bastante extraña para ellos”.

El anterior encuentro frente al Swansea dónde consiguieron una contundente victoria, le sirve al técnico croata como ejemplo para próximos partidos: "Quiero construir en el rendimiento, especialmente la reciente ante el Swansea, que era muy bueno y no perder la confianza”.

El West Ham quiere sumar de tres

Slaven Bilic explica que desea seguir por la buena racha de victorias, para ello deberán derrotar al vigente campeón: "Hemos tenido 10 puntos en cuatro partidos y sabemos que va a ser muy duro contra el Leicester City. Estamos en buena forma y llegamos muy confiados. Tenemos que hacer todo lo que podamos para continuar por este camino”.

Por último, el míster Hammer piensa que se encuentran con una gran confianza, y que el físico no les va a pasar factura: "La confianza ha vuelto y la forma física está empezando a ser buena y no quiero que se detenga. Pero usted sabe que no va a durar para siempre. Nunca se sabe en la Premier League donde juegas siempre frente a buenos equipos, pero hay que seguir jugando así".