Guerra abierta entre Jokanovic y Chris Martin: "El fútbol no es una democracia"

Jokanovic en un encuentro con el Fulham | Foto: Reuters

Se avecina la madre de todos los culebrones en Championship.

Chris Martin, uno de los jugadores más decisivos de las últimas temporadas con el Derby County en las previas campañas en la división de plata del fútbol inglés no era uno de los favoritos de Nigel Pearson en el comienzo del curso, por lo que tuvo que buscar una sorprendente salida en forma de cesión, aterrizando en el Fulham de Slavisa Jokanovic.

Martin ha hecho siete goles con el Fulham este año Tras el despido de Pearson y la vuelta de Steve McClaren al banquillo no solo la buena racha a vuelto al iPro Stadium, pues el ex seleccionador inglés también quiere recuperar a Martin de su cesión, algo que no ha gustado en el Fulham que le firmó hasta el verano de 2017. El delantero, sabedor de que su actual club tiene la sarten por el mango ha decidido tomar una medida drástica para forzar su vuelta a los Rams, se ha negado a jugar con los Lilywhites.

Martin celebrando un tanto con el Fulham. Foto: Getty Images

El técnico serbio no dudó en aclarar a la prensa la situación de Martin, que no tomó parte en los 45 minutos disputados ante el Reading (el partido se suspendió en el descanso por la niebla al igual que el Brighton-Cardiff City) y dijo: "Me ha dejado claro que no estaba disponible para este partido, pero entiendo que lo estará pronto. Yo quiero entrenar al Real Madrid pero esto es un tren que cada uno se baja en la estación que quiere, el fútbol no es una democracia".

"El fútbol no es una democracia. Yo quiero entrenar al Real Madrid pero no puedes elegir" "Lo que no quiero en ningún caso es fortalecer a un rival directo. No tengo ni idea de si Chris volverá a jugar para el Fulham pero tengo muy claro que no jugará para el Derby esta temporada", expresó con firmeza Jokanovic.

En cualquier caso entendió que la decisión última la tomará la directiva, que ha alcanzado el límite de cesiones de este curso y no podría reforzar la plantilla si Martin no saliera: "Depende del Fulham, si ellos quieren defender a su entrenador y apoyarme o hacer caso a Martin y mandarle al Derby". Además lanzó un mensaje muy duro: "Somos el Fulham, el club más antiguo de Londres y esto no es un colegio de primaria. Se va a quedar en el Fulham y depende de él si quiere trabajar y ser parte del equipo".