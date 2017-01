'Allez - Allez', Manchester

Google Plus

INCIDENCIAS: Encuentro por la decimonovena jornada de la Premier League disputado en Old Trafford, Manchester.

El Manchester United de Mourinho recibió en el último encuentro del año al Middlesbrough de Airton Karanka, ex ayudante de campo del portugués en su paso por el Real Madrid. Los Red Devils lograron remontar un 0-1 gracias a los goles de Martial y Pogba en los minutos 85 y 86 respectivamente, luego de que Leadbitter pusiera adelante a Boro. De esta forma los de Mou sumaron su quinta victoria consecutiva y le dieron un gran regalo de cumpleaños a Sir Alex Ferguson, quien fue parte de un gran homenaje por parte de todo Old Trafford antes del arranque del encuentro.

La primera parte comenzó con un Manchester United intentando controlar los tiempos, el balón y posicionándose en campo contrario. Mientras que el Boro se replegó en su propio campo de juego, apostando a su velocidad y el contragolpe.

A pesar de que los Red Devils coparon el campo visitante fueron los de Karanka quienes tuvieron las primeras oportunidades de gol. La primera llegó cuando apenas iban dos minutos de juego, Adama Traoré condujo un contragolpe que encontró a un United muy mal parado, sin embargo el jugador nacionalizado español tomó una muy mala decisión, no asistió a su compañero Downing y remató de muy mala manera. La segunda chance estuvo en los pies de Friend pero su remate se fue por arriba del larguero.

Porga ensaya una chilena. Foto: Manchester United.

Luego de esas aproximaciones del Boro llegó la reacción de los de Mourinho. El tándem Mkhitaryan-Martial fue de lo más activos en los locales, lo que llevó a que el United a acercarse al arco defendido por Victor Valdés. La primera chance de gol clara llegó luego de que el armenio asistiera con la cabeza a Pogba en plena área, el francés ensayó una chilena pero el poste derecho le negó la apertura del marcador. Middlesbrough respondió rápidamente con una gran jugada de Traoré por el lado izquierdo de la defensa del Manchester que terminó con el remate por el otro lado de Friend que despejó Fellaini.

Después de un intenso arranque el partido entró en un pozo futbolístico. Recién a la media hora de partido llegó una nueva oportunidad. Fue United quien llegó con un disparo de larga distancia de Mkhitaryan. Siete minutos más tarde llegaría una doble ocasión para los de Mou que terminó en una gran polémica. Primero fue Martial quien sacó un potente derechazo que se estrelló en el parante derecho –el mismo que le dijo que no a Pogba y su chilena-, pero el atacante francés no se rindió, encontró el balón nuevamente y sacó un gran centro que encontró a Ibrahimovic, el sueco sacó a relucir su calidad y con un gran movimiento mandó la pelota al fondo de la red. Sin embargo, en la misma acción Valdés chocó con Zlatan –el arquero chocó a Ibra y no al revés-, el árbitro Lee Mason sancionó falta y anuló de mala forma el gol de Manchester.

Leadbitter festeja su gol. Foto: Premier League.

La segunda mitad fue un calco de los primeros cuarenta y cinco minutos. El United con el control balón, el Boro apostando al contragolpe y replegado en defensa, dejando muy pocos espacios a los de Mourinho. Las primeras aproximaciones fueron para los Red Devils de la mano de Ibra y Pogba. Sin embargo, a los 67 minutos los visitantes se pusieron adelante en el marcador luego de una gran jugada. Chambers llegó por derecha y sacó un centro que encontró a Negredo, el español pivoteo de gran manera y con un sutil toque con la cabeza asistió a Leedbitter, quien con un remate de primera puso el 1-0 a favor de Middlesbrough.

Mourinho no tardó en mover el banco luego de recibir el gol: adentro Mata-Rojo, afuera Blind-Fellaini. El ingreso del español le permitió soltarse a Ander Herrera y colocó a Pogba en el lugar en donde más cómodo se siente, jugando de cinco y con el campo de frente. De apoco United comenzó a transformar a Victor Valdés en la figura. El arquero español le negó el empate a Ibrahimovic, Martial y Rashford –ingresó a falta de 20 minutos- en tres oportunidades muy claras.

Cuando transcurría el minuto 85 Ibra bajó un pelotazo con gran categoría y dejó de car al gol a Martial, el francés no perdonó y puso el 1-1. Pero eso no fue todo, porque dos minutos más tarde Mata sacó un centro con la pierna menos hábil, Paul Pogba aprovechó su soledad y con un gran cabezazo dio vuelta el marcador, poniendo el 2-1 final y dándole la quinta victoria consecutiva al United de Mourinho, que cerró su año con ritmo francés.