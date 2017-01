Claude Puel: “Es en un momento difícil”

Google Plus

Claude Puel durante la derrota ante el West Bromwich Albion. Foto: Southampton FC

El Southampton volvió a vivir lo ocurrido pocos días atrás ante el Tottenham, se adelantó en el marcador por medio de un gol de Shane Long, pero el West Bromwich Albion le dio la vuelta al resultado casi en sus dos primeros disparos entre los tres palos. Por este motivo, Claude Puel se lamentó con la conclusión del choque, “es una pena, porque hemos tenido el mismo escenario que la noche del miércoles ante el Tottenham”, dijo el entrenador francés. El técnico saint comentó las similitudes del choque ante los spurs con este último, como el buen juego del Southampton al inicio del partido o la facilidad con la que recibieron los goles en el primer disparo de sus rivales.

Claude Puel no solo comentó que debían mejorar en estos aspectos defensivos, sino también su faceta ofensiva, ya que no solo les vale con dominar los inicios de los partidos, sino que deben ser capaces de aumentar este dominio durante todo el choque y además anotar más goles para cerrar los partidos. “Necesitamos jugar bien y marcar, pero también mantener una buena concentración cuando no tenemos la posesión y conseguir dejar nuestra puerta a cero”, dijo el técnico francés.

Según Puel, se intentaron reponer durante la segunda parte, sin embargo, no fueron capaces a pesar del esfuerzo de todos los jugadores; ahora deberán centrarse en su próximo compromiso, dentro de dos días en Goodison Park, en su visita al Everton. “Es un momento complicado para todo el equipo, pero tenemos que corregir esta situación con un partido fuerte ante el Everton”, comentó Claude Puel, cuyo equipo apenas tendrá descanso para afrontar este próximo choque que les medirá al conjunto del holandés Ronald Koeman, en un nuevo partido de la Premier League vital para las aspiraciones de los saints en la presente campaña.