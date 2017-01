Klopp: "Fue la mejor forma de acabar el año"

Google Plus

Klopp durante el partido ante el City. Foto: Liverpool

El Liverpool consiguió terminar el año de la mejor forma posible, ganando a un rival directo en la lucha por el título y tras 19 partidos es el único equipo capaz de seguirle la forma al Chelsea.

En la noche del sábado derrotó por la mínima al Manchester City con un solitario gol de Wijnaldum en el minuto 8 y por ello Jürgen Klopp declaró estar muy satisfecho: "Fue la mejor forma imaginada de terminar el año. Fue un partido muy complicado como era de esperar porque el Manchester City es un equipo muy duro y quedó claro desde el principio que tendríamos que ser muy compactos para conseguir algo positivo y lo mejor es que el City no tuvo casi ocasiones de gol. El problema sin embargo fue que no tuvimos demasiada posesión de balón pero creamos peligro con contra ataques".

"Tuvimos algún problema en la primera mitad porque no tuvimos la confianza que te da el tener el balón, además que perdimos la posesión en zonas peligrosas con demasiada facilidad. El City jugó con intensidad y tuvimos que cerrar espacios con trabajo duro porque si no eres lo suficientemente bueno ante este equipo no sacas nada positivo", analizó el alemán.

"No miramos lo que hace el Chelsea" Sobre la persecución del Chelsea no tuvo dudas y explicó que ellos están centrados tan solo en hacer su trabajo: "Hicimos lo que teníamos que hacer ganando al Manchester City y es que no podemos mirar lo que hace el Chelsea. Ellos están muy fuertes, es un logro maravilloso ganar 13 partidos consecutivos, pero imagínate lo frustrante que debe ser hacerlo tan bien y tener a un equipo a tan solo seis puntos. Ellos no deben pensar en esto ni nosotros lo hacemos, es una liga preciosa y muy difícil. Ya estamos pensando en el siguiente partido ante el Sunderland".

Foto: Premier League

El Liverpool ha conseguido 11 puntos de 15 posibles ante los otros equipos del top-seis y Klopp al respecto dijo: "Cuando llegué y me reuní con los chicos dejé muy claro que quería convertirnos en el equipo más molesto de la liga al que enfrentarse y han desarrollado su fútbol y mejorado mucho. Tenemos que defender como lo hicimos y combinarlo con una buena posesión que es la mejor defensa. En la primera mitad tuvimos problemas y tras hablar con Milner y Emre decidimos que teníamos que presionar más arriba aunque no pudimos. De Bruyne en la línea de tres cuartos fue muy peligroso y no fue agradable de ver".

"Cada partido perdido duele" A pesar de haber declarado que no piensa en lo que hagan el resto de los equipos afirmó: "Veía en las caras de la gente que había marcado el Chelsea o el United, no me hace falta mirar. Viendo los partidos de cada uno al comienzo de la jornada es algo que se podía esperar, así que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar partidos y ya veremos a donde nos lleva eso".

Foto: Premier League

"No tenemos que pensar en hacerlo mejor que el Chelsea. Estamos en la parte de la tabla en la que queremos estar y ahora estamos ya solo pensando en el Sunderland que va a ser muy duro. En distintos momentos de distintos partidos puedes pensar de maneras diferentes pero lo que importa es terminar sumando puntos porque cada partido que pierdes duele", finalizó explicando Klopp.