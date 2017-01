Guardiola: "El Liverpool es de los mejores equipos, sabíamos que sería complicado"

Guardiola en Anfield | Foto: Premier League

El Manchester City cayó en Anfield y ya está a diez puntos del Chelsea, líder intratable de la Premier League.

A pesar de la decepción de la derrota por la mínima el técnico de los Sky Blues, Pep Guardiola, aseguró que aún queda mucho fútbol por disputar y no descartó a los suyos que seguirán peleando por el campeonato.

"Sabíamos que este sería un encuentro muy complicado porque el Liverpool es uno de los mejores equipos que hay. Empezamos muy bien pero en su primer tiro hicieron gol y eso siempre complica las cosas. Intentamos después marcar el ritmo del partido, controlamos sus contras pero por desgracia no creamos demasiado peligro en la pimera mitad, aunque mejoramos un poco en la segunda", analizó el técnico.

Foto: Premier League

"No hubo demasiadas ocasiones claras para ninguno de los dos y creo que supimos manejar bien el peligro que suponen Mané, Lallana y Firmino. Tuvimos algún acercamiento en la segunda mitad pero en partidos como estos los pequeños detalles marcan la diferencia", dijo el español.

"En estos partidos los pequeños detalles marcan la diferencia" "No soy el típico entrenador que se sienta en una rueda de prensa a explicar lo que ha ido mal durante al partido. Mis jugadores reaccionaron bien tras el gol y no hubo falta de actitud, todos mostraron personalidad, simplemente es que el Liverpool es muy buen equipo. Las cosas podrían haber ido mejor pero trabajo con estos hombres porque me dan siempre todo lo que tienen cuando juegan y entrenan, así que en el siguiente partido volveremos a intentarlo", aseguró el ex entrenador de Barcelona y Bayern Munich.

Al ser preguntado por la diferencia de 10 puntos que les separa del Chelsea, contestó con contundencia: "No queremos pensar en lo que hacen o dejan de hacer otros equipos, solo queremos centrarnos en nustro fútbol. Estamos entrando en la segunda mitad de la temporada y quedan cinco meses de competición, es un poco pronto para empezar a preocuparse".

La receta está clara para Guardiola, trabajar más y mejor: "Tenemos que empezar a pensar ya en el partido ante el Burnley, intentar ganar ahí y luego tratar de encandenar dos o tres victorias consecutivas sobre las que podamos construir. Tenemos que mostrar personalidad y seguir luchando".