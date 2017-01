Klopp, sobre la recuperación de Matip y Coutinho: "No creo en los milagros"

Google Plus

Klopp en un partido en Anfield. | Foto: www.liverpoolfc.com

Klopp después de la victoria sobre el Manchester City, ha vuelto a Melwood para centrarse en el próximo encuentro de su equipo. Los Reds visitarán al Sunderland en la primera jornada del mes de enero. Pero para esta fecha tampoco podrá contar ni con Joel Matip ni con Philippe Coutinho: “No creo en los milagros”, declaró el técnico alemán. “Nadie me dijo que ellos pudieran hacer lo que tienen que hacer (para recuperarse) cuando quieres jugar un partido de fútbol en dos días. No hay opción”, dijo Jürgen Klopp.

Solventada ya la primera vuelta del calendario en la Premier League, el técnico del Liverpool ha decidido ajustarse a los cánones de tiempo entre partidos de la exigente liga inglesa, que les obligará a jugar dos partidos en menos de 48 horas: “No hay excusas para nadie. Tenemos que llegar y llegaremos (en forma)”.

También ha tenido algo de tiempo para analizar algunas de las claves del partido ante el Manchester City en Anfield: “Si inviertes mucho en ello, entonces será realmente duro cuando no consigas nada. Nosotros tuvimos todo y fue genial”.

Con los partidos tan seguidos que se presentan esta semana, Klopp ha ido priorizando los encuentros por orden de llegada: “Estábamos realmente concentrados en este partido (el del Manchester). Así que desde que el partido acabó, estamos trabajando con la prensa, no me gusta esto de pensar sobre el partido después de este choque”.

Pese al buen resultado, la mala noticia fue la lesión de Jordan Henderson. El capitán tuvo que retirarse del terreno de juego durante la segunda parte y esta situación complica la idea de Klopp de realizar un once para el choque en Sunderland: “Esperaré a la información del departamento médico. No tendremos una sesión de entrenamiento normal. Ese el verdadero problema con la rotación. No tenemos sesiones el domingo, entrenamos pero es muy corto. Todo lo que podamos hacer en ese entrenamiento, lo haremos; quizá algunos detalles tácticos”.

El tiempo también es un problema para el descanso de los jugadores, ya que los Black Cats jugaron unas horas antes que los Reds: “Ahora tenemos que ir a Sunderland y jugar a nuestro mejor nivel. Eso es lo mismo para Sunderland. Ellos jugaron unas pocas horas antes. Ya hablé suficiente sobre el calendario. Hace mucho que lo aceptamos y ahora iremos allí e intentaremos conseguir los próximos tres puntos”.

La preparación del partido, sin embargo, está siendo la misma de siempre por parte de Klopp. Ha asegurado ante los medios que el primer día de enero ha aprovechado el tiempo para ver el Burnley-Sunderland del pasado sábado: “Los demás partidos de ellos ya los vimos. Espeo que veamos algunas debilidades y entonces prepararé una alineación cuando el departamento médico me dé la oportunidad. Si no tengo elección, entonces los jugadores que están en forma jugarán”.

Dos de los hombres disponibles para el encuentro son los dos delanteros del equipo: Divock Origi y Daniel Sturridge. Ambos podrían ser de la partida en el Stadium of Light de Sunderland para suplir el cansancio acumulado en el maratón de fútbol inglés que se disputa en periodo navideño: “Hemos jugado con Divock y Daniel juntos, así que por supuesto que hay una oportunidad. Pero ahora, incluso en la rueda de prensa previa al Sunderland, no quiero darle a David Moyes ninguna información sobre nuestra alineación. Diré en este momento que jugaremos con la misma alineación que ante el City”.