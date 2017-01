Cahill: "No hablamos sobre el récord en el vestuario"

Cahill celebra con David Luiz su tanto. Foto: Premier League

El Chelsea puede conseguir superar en White Hart Lane el récord histórico del Arsenal de 14 victorias consecutivas tras haber superado al Stoke City en la tarde del sábado por 4-2.

El encuentro ante los Potters fue más complicado de lo esperado pero consiguieron sumar su 13ª victoria seguida aunque uno de los goleadores de la tarde, Gary Cahill, asegura que eso de los récords es cosa de la prensa y los aficionados. "No es algo de lo que hablemos en el vestuario. No estamos todo el tiempo recordándonos que tenemos que ganar para conseguir otro partido para el récord, solo queremos seguir jugando con la mentalidad adecuada para conseguir más victorias", afirmó el central.

Cahill celebrando su tanto al Stoke City. Foto: Premier League

Sin embargo el capitán en la tarde de ayer no quiso negar la evidencia y reconoció que son conscientes del hito que pueden conseguir el próximo miércoles: "Está claro que somos conscientes de que el récord existe y no hay nada malo en ello. Claro que queremos conseguirlo, cualquier jugador quiere superar metas y lograr récords, no me da vergüenza reconocerlo, pero es verdad que no hablamos de ello. Solo queremos seguir centrados en el trabajo que estamos haciendo".

"Todos van a hablar del partido ante el Tottenham" "Estamos en buena racha y queremos logar éxitos, todos están poniendo de su parte para ganar cada partido y esa es la mentalidad adecuada, algo que no queremos cambiar", analizó ante las cámaras de la web oficial del club.

El morbo añadido será el poder conseguir el ansiado hito ante los eternos rivales del Tottenham en su estadio, en un encuentro que sin duda será de venganza para los Spurs que el año pasado perdieron sus opciones de título ante los Blues que nada se jugaban. "Es un partido del que todo el mundo va a hablar mucho, porque es el Tottenham, pero no nos van a cambiar la preparación ni nuestra forma de encarar los partidos. Va a ser lo de siempre para nosotros, cada futbolista va a hacer lo mismo cuando el árbitro pite el comienzo del encuentro", finalizó diciendo Cahill.