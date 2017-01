El Tottenham arranca el año con una goleada

Google Plus

Tottenham Hotspur: Gomes (GK); Kaboul, Prödl, Cathcart; Zúñiga, Capoue (Kabasele), Guedioura, Holebas (Mason); Amrabat (Sinclair), Doucouré; Deeney (c)

Watford acogía el primer partido del año 2017 en la Premier League marcado por la fuerte lluvia. El Tottenham no decepcionaría a sus seguidores y conseguiría una victoria holgada para empezar el año de la mejor forma posible. 1-4 y adelantan a un inestable Manchester City que acabaría perdiendo anoche contra el Liverpool.

En cuanto al partido se refiere, Trippier ocuparía la plaza de Walker y cuajaría un gran papel en los 90 minutos. Empezaría el Tottenham arrasando, con el juego tan característico de estas últimas temporadas, dejado al rival encerrado y teniendo que buscar la contra para crear peligro. La primera ocasión no tardaría en llegar de la mano de Eriksen y Son, héroe del año pasado en Watford, para intentar abrir la lata y llevar el partido lo más cómodo posible. Sus disparos los atajaría Gomes con cierta comodidad.

20 minutos para sentenciar el partido

Rose, con un potente trallazo, Eriksen de un disparo lejano y Alli que estrellaró al larguero un zapatazo dieron el aviso prácticamente definitivo para que el Tottenham se estrenase en el marcador. Trippier, en el minuto 27, mostraría sus cualidades de lateral ofensivo dando un pase espectacular a Kane, batiría por el palo corto a Gomes, para poner el 0-1. Un gol que les suele costa tanto a los londinenses y que les allanaría y encarrilaría el partido.

Kane luchando un balón en el partido. Vía: Tottenham Hotspur

De nuevo, seis minutos más tarde, la conexión Trippier-Kane, daría el segundo tanto del partido. Otra buena internada por banda del lateral, que dejaría un balón bastante bueno, para que Harry Kane remataría con un sensacional golpeo, rozando el larguero para poner el 0-2, que daba mucha tranquilidad a Pochettino y al banquillo Spur.

El momento de Dele Alli

Parecía que siguiese 0-0 en el marcador, porque el Tottenham seguía a martillo pilón en búsqueda de otro gol más en el marcador. Cuando estaba a punto de acabar el primer tiempo y tras otras ocasiones que no pudieron materializar los visitantes, Dele Alli aprovecharía el rebote de un centro de Kane para Son para poner el 0-3 antes del descanso, batiendo sensacionalmente por bajo al palo largo de Gomes que no pudo hacer nada más.

Alli anotando el cuarto del partido. Vía: Tottenham Hotspur

El partido llegaría al descanso con un dominio de principio al fin de los Spurs que no permitieron crear peligro al Watford falto de ideas y con muchos problemas en defensa a la hora de despejar y achicar balones.

Al descanso, para poner la guinda en el pastel para el Tottenham, otra jugada de Harry Kane por banda derecha, daría a Alli su doblete en la cuenta particular tras batir a Gomes en el área chica. El control del mediapunta no fue del todo bueno, pero Gomes no pudo atajar el cuero antes de que Dele disparase para poner el 0-4.

Rose cuajo un gran partido hoy. Vía: Tottenham Hotspur

Con ese resultado, el partido caería en nivel de juego e intensidad. El Tottenham seguía teniendo el balón ante un Watford que empezaba tímidamente a aparecer aunque sin apenas peligro, conscientes de que el partido estaba visto para sentencia y pensando en su próximo rival para consegur sumar puntos que permitan acercarles a sus objetivos.

Ya en los minutos finales, Kaboul aparecería en facetas ofensivas y anotaría el 1-4 tras dar un aviso minutos atrás. Una falta que le permitiría remachar en el área pequeña en una jugada con muchos rebotes, en la que el francés finalmente batiría a su compatriota Lloris.

Victoria importante del Tottenham que le permite escalar posicones en la tabla, antes del partidazo de la jornada contra el Chelsea. Por su parte el Watford, sigue en una posición tranquila sacando ocho puntos de los puestos de descenso.