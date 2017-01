Hughes: "Creo que hicimos las cosas bien"

Google Plus

Stoke City

Mark Hughes dijo que el equipo lo hizo casi todo bien, salvo por los errores catastróficos que según él se produjeron en su contra para que el Chelsea golease en casa. Los Potters intentaron hasta en dos ocasiones intentar golpear el Chelsea pero sin fortuna. Martins Indi hizo el primer gol para el Stoke para empatar el encuentro que previamente Cahill se encargó de abrir el marcador. Willian puso el segundo en el marcador y empató después el Stoke con el primer gol de la temporada de Crouch. Willian hizo su doblete y después Diego Costa terminó de matar el partido.

Hughes habló para la web del club: "Sinceramente creo que hoy el equipo lo hizo bastante bien. Hasta en dos ocasiones pudimos empatar y con el 2-2 vi que pudimos tener oportunidades en el partido y ver también que el resultado hacía justicia. Pero no podemos seguir teniendo los errores que tenemos. Somos culpables de cometer errores catastróficos y nos está lastimando".

"Si miramos los últimos goles que nos han metido han sido ridículos por nuestra parte. Sólo necesitamos hacer las cosas correctas en el área y tomar buenas decisiones y si no haces eso, equipos como Chelsea o Liverpool te pueden castigar pero bien", comenta el entrenador Potter. "Fue un resultado similar al del Liverpool en la mitad de la semana. Aquí vinimos con una buena actitud y eso influyó en nuestro juego".

"Les causamos problemas una vez más y estuvimos en el juego. Stamford Birdge es de los campos más difíciles, porque aquí todos quieren marcar goles pero ellos se sobreponen a los golpes de una manera increíble. Algunos equipos que vienen aquí se quedan con el 1-0 porque no ven alternativas, pero no fue nuestro caso. En general jugamos bien, pero no podemos seguir defendiendo como lo hemos hecho durante este tiempo", concluyó el entrenador del Stoke.