Diego Costa reconoce que estuvo a punto de dejar el Chelsea

Diego Costa celebrando un tanto este año. Foto: Chelsea

No hay un equipo en el mundo más en forma en estos momentos que el Chelsea, y no hay un futbolista en el planeta más afinado de cara al gol que Diego Costa.

El hispano-brasileño ha hecho 14 tantos y cinco asistencias en los 18 partidos de la Premier League disputados con los Blues, y parece impensable imaginar otro escenario en este equipo de Antonio Conte donde Costa no termine haciendo los goles.

Costa ha hecho un gol cada 114 minutos en la Premier League este año Sin embargo el futbolista ha afirmado que el pasado verano antes de la llegada del técnico italiano estuvo muy cerca de abandonar Londres y regresar al Atlético de Madrid: "Estuve a punto de marcharme, es verdad, pero bueno, no lo hice y ahora estoy muy feliz aquí, que es lo importante. Me quería ir, es cierto, porque tenía la posibilidad de irme de vuelta al Atlético de Madrid, porque allí mi familia fue muy feliz, si me hubiera ido habría sido por eso, nunca por lo que tengo en el Chelsea, que tengo mucho amor de los aficionados y estoy en un gran club. Estoy muy, muy, muy contento en este equipo".

Costa celebrando su tanto al Sunderland. Foto: Premier League

"Aquí la gente me quiere mucho y es una de las razones por las que tomé la decisión final de no marcharme, además no pudo ser y estamos muy felices aquí. Fue también muy importante que desde el principio el nuevo técnico me dijera que me quería aquí y contaba conmigo", analizó Costa. "Es verdad que el mánager es muy bueno con todos los futbolistas, siempre hacemos bromas y él se lo pasa bien con nosotros porque tenemos un amibiente relajado. No le vemos como nuestro jefe, sino como alguien con quién se puede hablar y nos va a apoyar en los momentos difíciles", explicó sobre Antonio Conte.

"No vemos a Conte como un jefe, es alguien con quién podemos hablar y nos va a apoyar en los momentos difíciles" "Es alguien muy calmado con nosotros y se puede ver que todos en el club le quieren cada vez más y más", finalizó diciendo el jugador de 28 años.

Tras 13 victorias consecutivas, nadie duda que el Chelsea es favorito a ganar la Premier League pues tan solo el Liverpool está siendo capaz de seguirle el ritmo y resulta imposible imaginarse a este equipo siendo tan competitivo sin los goles de Diego Costa, aunque tras estas revelaciones no cabe duda que la Premier League 2016/17 podría haber sido completamente diferente.