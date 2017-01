Mazzarri: "Nada nos salió bien"

Mazzarri saludando a Pochettino antes del encuentro. Foto: Premier League

El Tottenham comenzó el año intratable, y lo hizo con una goleada sobre el Watford por 1-4 en Vicarage Road, tras sentenciar 0-3 al descanso.

Los Hornets fueron una marioneta en manos de los Spurs y en ningún momento consiguieron inquietar en ataque a Lloris, además de vender demasiados baratos los goles de Kane y Dele Alli. Walter Mazzarri tuvo que volver salir a una rueda de prensa post partido con cara larga y sobre la derrota dijo: "Hoy no nos salió nada bien. Empezamos bien pero tras su gol se convirtieron en el mejor equipo sobre el terreno de juego. Tengo que felicitarles, pero cada error que cometimos lo pagamos con el precio más alto porque cada ocasión que tenían consiguieron convertirla".

"Hemos cometido demasiados errores individuales que les ha regalado goles" "Hemos cometido errores individuales que les ayudaron a hacer los goles para cambiar el partido. En el descanso les dije que teníamos que salir a demostrar algo y hacerlo mejor y en el primer minuto de la segunda parte cometemos un error estúpido que les hace marcar otro. Tenemos que pensar ya en el siguiente partido", dijo con tristeza.

Dele Alli aprovechando un error de la defensa del Watford. Foto: Premier League

"Vi al Tottenham jugar contra el Southampton y es que son un gran equipo capaz de poner bajo presión al rival desde el comienzo. Hay que entender que nos faltan unos diez jugadores, tenemos que comprenderlo y seguir trabajando, cualquier equipo lo pasaría mal en esta situación", analizó Mazzarri.

"Nos faltan unos diez futbolistas. Cualquier equipo lo pasaría mal en esta situación" "Solo tenemos dos lesiones musculares en estos momentos, la de Okaka y la de Success. Es algo habitual, no creo que sea más que mala suerte, no es falta de preparación y no se puede culpar a nadie, es mala suerte. Antes de hoy Zúñiga iba a ser titular, esta mañana estaba bien y ahora en el calentamiento se lesiona. Notó dolor en el tobillo y no queríamos arriesgarle pero esperemos que esté recuperado del todo ante el Stoke City", explicó sobre las bajas del equipo.

"Así de repente y sin esperarlo, te faltan cinco jugadores del once titular y cualquier otro equipo de la Premier League tendría difícil superarlo. Puedes añadir a Craig Cathcart que no ha jugado en tres meses y tan solo ha disputado unos minutos con los sub-23 y entrenado unos días", siguió diciendo. "Si vemos las lesiones y que tenemos un 50% menos de tiempo que el Stoke City para preparar el partido, te das cuenta que será muy duro pero garantizo a nuestros seguidores que vamos a hacer todo lo posible para sacar algo positivo", finalizó diciendo Mazzarri.