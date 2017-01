Bournemouth - Arsenal: la rampa de enero

Google Plus

Lo que suele ser un problema se ha convertido en una bendición para Bournemouth y Arsenal. Para muchos, enero es el mes más complicado, aquel en el que los excesos navideños, que tienen su connotación futbolística en la vorágine de partidos que se disputan en Inglaterra, empiezan a hacer mella. Sin embargo, estos dos equipos han logrado no solo sacar partido a sus victorias, sino hacer de las dificultades de sus rivales un importante punto a favor que les lleva directamente a estar cerca de sus objetivos.

En lo que se refiere al equipo de Eddie Howe, hay que destacar que están muy lejos de esos puestos que se antojaban predilectos a comienzos de la temporada. Todos apuntaban a que el Bournemouth iba a estar luchando por eludir el descenso y, aunque no han perdido ese objetivo, lo cierto es que están cómodamente situados en mitad de la clasificación. Un décimo puesto que contrasta con el de otros equipos que, ni de lejos, parecían ser candidatos a estar por debajo de los Cherries. Los del Vitality Stadium están consiguiendo aprovechar los tropiezos de Leicester o West Ham, además de la poca reacción de equipos como Swansea, Hull, Crystal Palace o Sunderland. Aunque da inicio la segunda vuelta del curso, parece que el equipo del sur de Inglaterra no va a tener demasiados problemas para mantener la categoría.

Otros que tampoco marchan mal, a pesar de haber tenido un traspiés a mediados de diciembre, es el Arsenal. Los de Wenger no están desplegando el mismo juego que al inicio de la temporada, cuando lograron encadenar una racha de encuentros consecutivos sin perder que les llevó directamente a pelear por las primeras plazas de la clasificación. Sin embargo, los destellos siguen ahí, y de ellos se están aprovechando unos Gunners que, además, ven como rivales directos entre los que destacan Manchester City o Manchester United, no han terminado de ver cuajar sus proyectos. Solo Chelsea y Liverpool, y en menor medida Tottenham, están logrando amargar una fiesta a la que aún le quedan diecinueve partidos.

Una fortaleza contra los más grandes

Si hay un momento estratégico en la temporada del Bournemouth ese es su desempeño en casa. En el Vitality Stadium, los de Eddie Howe apenas han perdido tres partidos de los nueve que han jugado, consiguiendo un total de dieciséis puntos repartidos en cinco victorias y un empate. Precisamente, esa igualada llegó ante el Tottenham, uno de los aspirantes a la Premier League que tampoco pudo sumar una victoria en casa de los Cherries. Peores suertes han corrido otros grandes equipos del campeonato inglés, como Liverpool, Everton o Leicester City, los cuales sucumbieron ante el apoyo de la afición del Bournemouth.

Llama especialmente la atención el caso de los entrenados por Jürgen Klopp. A pesar de ponerse 0-2 en el marcador en apenas veintidós minutos de partido, la segunda parte fue una auténtica locura que terminó con un 4-3 a favor de los locales que llevó el delirio a la grada. Delirio que, por otra parte, quieren volver a recuperar, pues en su último compromiso como locales ante el Southampton, en el que era el derbi de la costa del sur, perdieron por un sonrojante 1-3.

El Bournemouth ha conseguido 16 de los 24 puntos en casa

Una gran cantidad de goles se vio también en el último encuentro liguero hace apenas tres días ante el Swansea. El que puede ser un rival directo en la lucha por el descenso, lo es más por el objetivo que por el momento que viven ambos equipos. Los de Gales parecen no reaccionar ni con el cambio de entrenador, algo que ya preocupa demasiado a una hinchada que ve como su equipo está posicionado en la última plaza con tan solo doce puntos. Además, el 0-3 encajado en el Liberty Stadium contra el Bournemouth pone muy en contra la posibilidad de salir victoriosos ante los Cherries en un teórico empate a puntos.

El Bournemouth celebra uno de los goles ante el Swansea | Fotografía: Bournemouth

Con el deseo de redimirse

Si los de Bournemouth son fuertes en casa, los de Londres no pueden decir lo mismo de sus partidos lejos de su afición. Aunque solo han perdido tres encuentros en lo que va de liga, dos han sido actuando como visitantes. Curiosamente, ambos se han producido de manera consecutiva en los que han sido los dos últimos compromisos de los Gunners lejos del Emirates Stadium. Estas dos derrotas son las que han abierto una brecha mucho mayor respecto a Chelsea y Liverpool, por lo que se antoja vital volver a sumar de tres en tres incluso con la afición rival delante.

El Arsenal ha perdido sus dos últimos partidos fuera de casa

Los encuentros a mediados de diciembre no dejan un buen recuerdo en la parcela londinense, pues las derrotas ante Everton y Manchester City fueron más dolorosas por la imagen dada que por los puntos perdidos. El guión fue, prácticamente, el mismo, pues en ambos encuentros los de Wenger se pusieron por delante en el marcador. Si en el primer partido fue Alexis el que, con fortuna, batió a Stekelenburg, en el segundo fue Walcott el que superó a Bravo a los pocos minutos del inicio del encuentro. Sin embargo, la reacción de los rivales no se hizo esperar y dos remates de cabeza, de Coleman y Williams, certificaron una primera derrota como visitantes que vino acompañada de la cosechada ante el equipo de Guardiola gracias a los tantos de la remontada de Sané y Sterling.

Sí deja mejor recuerdo el que ha sido el primer encuentro del 2017 para los del Emirates Stadium. Precisamente, en ese estadio se pudo ver el que ya está nominado a ser uno de los mejores goles del año, aunque apenas hayan transcurrido tres días. Giroud fue su autor y Alexis, su asistente. El chileno puso un balón retrasado a un jugador francés que encontró como mejor remedio su tacón, parte con la que contactó un balón que se coló en la portería de un Hennessey que puede presumir de ser un espectador de lujo. Ya en la segunda mitad pudo ser testigo de excepción del tanto de cabeza de un Alex Iwobi que dejaba la victoria en casa.

Giroud remata de tacón en el partido ante el Crystal Palace | Fotografía: Arsenal

En aprietos, como la última vez

El que piense que el Arsenal tiene un partido fácil ante un rival inferior no conoce bien a este Bournemouth de Eddie Howe. Si algo ha conseguido el técnico inglés es armar un equipo competitivo sea cual sea el resultado que refleje el luminoso. Además de no rendirse, no muestran complejidad ante un rival superior, como puede ser el caso de los londinenses. De hecho, como muestra está el partido de la primera vuelta, ese que acabó con un 3-1 que poco o nada certifica lo mostrado sobre el terreno de juego.

El Arsenal ganó 3-1 el encuentro de la primera vuelta

Si bien es cierto que los Gunners se pusieron por delante en el marcador a los doce minutos, es representativo el hecho de conocer la forma en la que se originó el tanto de Alexis. El chileno, activo como siempre, aprovechó una mala cesión de un central hacia su guardameta para abrir el marcador. De no ser de esta forma, surge la duda de pensar cómo se las hubiera ingeniado un Arsenal que delante tenía un entramado táctico equilibrado en todas las parcelas del terreno de juego. Tanto era así que, en el minuto 23, Monreal cometió un penalti bastante dudoso que fue transformado por Callum Wilson para situar un empate a uno que solo se desestabilizó tras el descanso, cuando Walcott anotó de cabeza tras rematar un centro desde la izquierda. Aunque la afición del Emirates apretaba, los Cherries no se vinieron abajo y adelantaron sus líneas en busca de una igualada que no hubiera resultado ser nada descabellado. Sin embargo, en una de las tantas contras de las que disfrutó el conjunto de Wenger, Giroud pone un pase atrás que es rematado a placer por Alexis para situar el definitivo 3-1.

Walcott celebra su gol ante el Bournemouth | Fotografía: Arsenal

Tampoco fue cómodo el triunfo que consiguieron los de Londres en su última visita al Vitality Stadium la pasada temporada. Los tantos de Özil y Oxlade-Chamberlain, que llegaron en dos minutos, solo fueron significativos a la hora de desequilibrar un marcador que bien podría haber sido diferente con algo más de acierto por parte de los Cherries.

En definitiva, solo se recuerda una amplia victoria del Arsenal frente a los del sur de Inglaterra. Ésta se produjo en 1987 en un encuentro de la ya extinta Carling Cup. Los de la capital se impusieron 3-0 gracias a los tantos de Alan Smith, Kevin Richardson y Michael Thomas para clasificarse a la siguiente ronda de una competición que acabaron perdiendo en la final ante el Luton Town por 3-2. Así pues, aunque el tanteo general refleja un cien por cien de victorias Gunners –cuatro en cuatro partidos- lo cierto es que las dificultades van a estar ahí.

Michael Oliver para mantener el orden

El colegiado designado para este partido es el inglés Michael Oliver, de 31 años. En la que es ya su séptima temporada en la Premier League, hay que destacar que es un árbitro internacional, pues ha dirigido encuentros de la UEFA Champions League, UEFA Europa League y clasificatorios para la Eurocopa y Mundial. En lo que va de temporada ha arbitrado 16 encuentros ligueros en los que ha mostrado 51 cartulinas amarillas. Como curiosidad, hay que destacar que aún no ha expulsado a ningún jugador en lo que va de Premier League 2016/2017.

La cantidad de partidos que ha dirigido a uno y otro equipo es muy diferente. Si ha estado presente en, tan solo, tres partidos del Bournemouth, lo ha hecho en veinte en lo que al Arsenal se refiere. El balance con los Cherries está situado en dos empates y una victoria, mientras que con los Gunners se encuentran ocho victorias, seis empates y las mismas derrotas.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Eddie Howe tendrá que hacer frente a la ausencia de Lewis Cook, el centrocampista inglés que lleva fuera de los terrenos de juego desde el pasado mes de octubre, y a la de Jack Wilshere, que está cedido por el Arsenal. La única duda reside en Marc Pugh, que disputó su último encuentro el 18 de diciembre ante el Southampton y al que un problema en su muslo le ha dejado fuera de las últimas convocatorias.

En lo que se refiere al Arsenal, hay que destacar la vuelta a los entrenamientos de Welbeck y Akpom. En cuanto al primero, Wenger ya ha especificado que habrá que esperar a que mejore su tono físico para poder verle sobre el terreno de juego, mientras que el segundo se desconoce la importancia que tendrá en la temporada. Siguen siendo baja Gibbs, Debuchy, Cazorla, Mertesacker y Walcott, mientras que Mustafi ya estuvo en el banquillo en el partido ante el Crystal Palace. Su compatriota, Mesut Özil, se perdió, precisamente, ese encuentro ante los Eagles por un resfriado, por lo que es la principal duda para la formación inicial de Wenger.