Afobe rechaza la llamada de su selección y no irá a la CAN para centarse en el Bournemouth

Afobe celebrando su tanto ante el Swansea. Foto: Premier League

Benik Afobe se convirtió recientemente en uno de los inesperados protagonistas del parón de selecciones al no poder debutar con la República Democrática del Congo por un error burocrático de la FA.

La Federación Inglesa envió el papeleo necesario al país equivocado y el que fuera internacional sub-21 por Inglaterra aún no ha conseguido debutar con su nueva selección lo cual no ha impedido al técnico Florent Ibenge convocarle para la Copa África de Naciones que comienza a finales de enero. Sin embago Afobe que ahora es titular con el Bournemouth, ha decidido rechazar la llamada y ha explicado sus motivos en un comunicado en la web oficial del club.

"En estos momentos lo más importante es establecerme en la Premier League" "En los últimos meses he estado hablando mucho con mi familia sobre mi desarrollo y creo que es lo mejor para seguir creciendo. Tengo mucho respeto por todos los aficionados, futbolistas y cuerpo técnico de la República Democrática del Congo, pero pensando en lo mejor para mi futuro en estos momentos de mi carrera creo que lo más importante es conseguir establecerme en la Premier League", apuntaba el delantero.

Afobe celebrando con sus compañeros el gol al Swnasea. Foto: Premier League

Afobe ha sido titular en tres de los últimos cinco partidos de los Cherries y le ha devuelto a Howe la confianza con dos goles, por ello dijo: "En estos momentos he tenido una buena oportunidad en el equipo y si me marcho me perdería seis o siete semanas que podrían marcar el desarrollo de mi temporada con el Bournemouth".

"He hablado con el técnico Florent Ibenge por teléfono para mostrarle respeto y comprendió mis motivos. Dijo que el como futbolista que ha sido lo ve normal y espera que pueda mejorar y conseguir más minutos con el Bournemouth así que todo está bien y estaré viendo cada partido de la selección esperando que lo hagamos lo mejor posible", explicó.

"Irme ahora sería perderme seis o siete semanas" "Como delantero siempre quieres marcar goles, es de lo que vivimos y lo importante es que sirven para mejorar. Quiero tener más oportunidades y seguir consiguiendo buenas ocasiones de gol porque aún me queda mucho camino por recorrer pues tan solo tengo 23 años. Creo que estoy en la dirección adecuada para seguir labrandome un futuro en esta liga", analizó sobre su situación.

Por último lanzó un mensaje de agradecimiento a su selección y dijo: "Ha sido un honor ser llamado para la plantilla provisional de la República Democrática del Congo y espero poder representarles muchas veces en el futuro".