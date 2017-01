Mazzarri: "Cualquier equipo con tantas bajas como nosotros tendría las mismas dificultades''

Google Plus

Foto: Watford

Tres derrotas y un empate son los últimos resultados conseguidos por el equipo de Watford, que ha descendido a la decimotercera posición tras su buen inicio de liga en la Premier League. Todo esto en dos semanas, ya que hay que tener en cuenta que la Premier League es diferente en cuanto a lo que el calendario se refiere porque se han disputado encuentros el día de Navidad y Año Nuevo, lo cual le permite desmarcarse como una liga totalmente diferente a las demás.

En esta racha de partidos, el Watford no ha salido nada bien parado, cuatro jornadas sin conocer la victoria y después de haber sido vapuleado por 1-4 por un Tottenham muy ambicioso. Este martes visitan los Hornets ​el Britannia Stadium para enfrentarse al Stoke City en la vigésima jornada de liga. Previamente, Mazzarri pasó por rueda de prensa para analizar la situación actual de su equipo y la abultada derrota frente a los ​Spurs. ​"Comenzamos bien el choque, pero su primer gol les ayudó a demostrar el buen equipo que son. Te hacen pagar cualquier pequeño fallo que cometas'', admitía el italiano.

El trabajo ahora del cuerpo técnico debe centrarse en hacer olvidar a los jugadores los últimos resultados y prepararlos para los siguientes choques frente a rivales directos para no caer en el pozo del descenso. Sin embargo, Mazzarri está teniendo muchos quebraderos de cabeza con las lesiones de jugadores que perfectamente podrían formar parte del once titular, pero defiende la labor del cuerpo médico: "No puedo culpar a nadie, es solo mala suerte''. La última baja fue la de Camilo Zúñiga quien, según su entrenador, es seria duda para el encuentro ante el Stoke.

"Tenemos cinco jugadores titulares lesionados, cualquier equipo de la Premier en las mismas condiciones, tendría unas dificultades similares'', se quejaba amargamente el italiano. "Hemos intentado realizar una sesión de recuperación, aun así el Stoke va a tener un día más de descanso''. Olvidando excusas para la actual situación del equipo, el exentrenador del Inter de Milán lanzó un mensaje de compromiso para la afición: "Será difícil, pero garantizo a la afición que haremos lo posible por defender esta camiseta''.

El Watford tiene por delante tres jornadas muy importante para el devenir de la temporada, se enfrenta a Stoke, Middlesbrough y Bournemouth, antes de visitar el Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal.