El Bayern da permiso a Clement para negociar con el Swansea City

Clement y Ancelotti en un encuentro de Champions League esta temporada. Foto: Getty Images

El Swansea City parece haber elegido a su cuarto técnico del curso tras el reciente despido de Bob Bradley que apenas duró 85 días en el cargo tras sustituir a Francesco Guidolin.

Paul Clement, ayudante de Carlo Ancelotti, ha recibido luz verde por parte del Bayern Munich para negociar con el club galés, y será cuestión de días que el ex técnico del Derby County aterrice en la Premier League.

El Swansea ha ganado dos de los últimos 18 encuentros Tras una exitosa carrera como asistente del italiano en Chelsea, Paris Saint-Germain y Real Madrid, Clement decidió volar en solitario y hacerse cargo de los Rams, aunque no tuvo la misma suerte en el iPro Stadium pues fue cesado en el mes de febrero. Los motivos aún no están claros pues el Derby County se encontraba en puestos de play-offs aunque la directiva explicó que el proyecto a medio y largo plazo del club no conicidia con la visión de Clement y bajo el mando de Darren Wassall no consiguieron llegar a la final cayendo en las semis ante el Hull City.

De esta manera anunciaba el Bayern la posible marcha de Clement. Foto: Twitter Bayern

Antes del comienzo de la 20ª jornada de la Premier League, los Swans se encuentran hundidos en la última posición de la tabla con 12 puntos y tan solo ha ganado dos de los últimos 18 partidos oficiales disputados.

Se enfrentarán al Crystal Palace en la noche del martes y tienen un encuentro de FA Cup ante el Hull City el siguiente fin de semana, además de afrontar la terrible cuesta de enero que le llevará a jugar ante Arsenal, Liverpool, Manchester City, Leicester y Chelsea en el próximo mes de competición.

De llevarse a cabo con éxito las negociaciones, Paul Clement podría aterrizar a sus 44 años en la Premier League, aunque de no conseguir levantar el vuelo terminará repitiendo experiencia en Championship.