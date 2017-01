Defoe salva un punto con dos penaltis ante el Liverpool

En la primera jornada del año, Liverpool y Sunderland tenía objetivos muy diferentes. Los de Moyes necesitaban puntos para salir de la parte más baja de la clasificación, mientras que los Reds llegaban al encuentro en segunda posición y con la intención de acercarse un poco más al Chelsea. Defoe igualó desde el punto de penalti en dos ocasiones los tantos de Sturridge y Mane para repartir los puntos.

Poco ritmo y menos fútbol

El dominio de los primeros minutos era de los de Klopp, que movían el balón en defensa para asegurar la posesión. Se notó desde el primer minuto la entrada de Sturridge en el once inicial, ya que el inglés se dejaba caer más allá de la frontal para permutar su posición con Firmino. Otro de los cambios, este obligado por la lesión de Henderson, fue la vuelta de Emre Can a una posición más defensiva en el centro del campo, ayudado por Lallana y Wijnaldum.

Los primeros acercamientos fueron para los Reds, que poblaron la banda derecha y percutían por aquel costado abandonando casi por completo la izquierda. Pero el primer disparo con peligro lo efectuó Defoe sobre la portería de Mignolet, con un disparo potente desde la frontal que detuvo el belga con seguridad. Este primer gesto espoleó a los Black Cats, que tímidamente buscaron arrebatarle la posesión al Liverpool. Pero eso dejó espacios en la espalda de la defensa de los locales que con dos acciones rápidas devolvió el miedo al corazón de los aficionados. Primero Sturridge con un disparo cruzado y luego Wijnaldum desde la frontal obligaron a Mannone a esforzarse para evitar el primer tanto del partido.

Can y Januzaj pelean por la posesión. | @LFC

Klopp veía como su equipo movía la pelota con total facilidad y además había contado con las dos ocasiones más importantes del encuentro. Pero esto no era suficiente, ya que el Sunderland, con casi nada, era capaz de llegar de forma peligrosa. Rodwell, con un disparo desde la frontal, volvió a avisar. Con una buena presión ofensiva que hacían en contadas ocasiones, los de Moyes eran capaces de recuperar muchas veces la posesión ante los riesgos que corría Emre Can en una zona muy poco oportuna.

Sin embargo las combinaciones en posiciones avanzadas es lo que ha impulsado al Liverpool a estar donde está. De nuevo una buena transición de los de Klopp llevó la pelota a Sturridge, que colocó su disparo muy cerca del palo, obligando a Mannone a ser el salvador de su equipo. Pero no pudo detener al delantero Red por mucho tiempo. En un córner, Lovren desde el punto de penalti remató en semifallo y Sturridge puso la cabeza para desviar el disparo y poner el primero del partido. Cuando el inglés volvía a la titularidad, recuperó el hambre goleador que había exhibido en temporadas anteriores.

Wijnaldum lo intenta desde la frontal. | Foto: @LFC

Remando a contracorriente una vez más, el Sunderland vio como se le adelantaban antes del minuto 20. Esta vez, los jugadores del Liverpool decidieron dar un pequeño paso atrás, bajar el nivel físico que impusieron hasta marcar el tanto, lo que ayudó a que los Black Cats se mantuvieran en el partido. Tanto fue así, que en una jugada por la derecha NDong salió de la pugna con Wijnaldum, y Klavan le arrolló llegando muy tarde. El penalti lo convirtió Defoe para poner el empate solo cinco minutos después de que Sturridge hiciera el primero. Dos minutos después, de nuevo Defoe tuvo la ocasión de poner el segundo para su equipo con un mano a mano que salvó abajo Mignolet cuando el inglés atacaba la portería. Los de Klopp estaban dejando ir su intensidad y el Sunderland intentó aprovecharlo.

Los mejores minutos de los locales en el Stadium of Light correspondieron con los peores de los visitantes. Todas las inseguridades de los defensores del Liverpool empezaron a florecer en el peor momento. Emre Can, jugando en una posición que no es la suya, no parecía adaptarse correctamente y perdió durante la primera parte, una excesiva cantidad de balones.

Mignolet durante el encuentro en Sunderland. | Foto:@LFC

Tras unos minutos donde nadie en el Liverpool sabía dónde estaba, poco a poco la cordura volvió a las mentes de los jugadores. Los de Moyes, más replegados tras unos minutos de gran esfuerzo físico, dejaban jugar mucho más cómodos a los de Klopp, al menos hasta que alcanzaban la frontal del área de Mannone. Solo Sturridge, el hombre más fresco de todos los Reds, veía con claridad los acercamientos y tenía más peligro que sus compañeros. Firmino, muy desaparecido durante la primera parte, encontró un espacio en el área para encarar al portero rival y dejar la pelota a Wijnaldum, que no acertó a rematar cuando estaba completamente solo.

Dentro de los cinco últimos minutos, fue nuevamente Sturridge el hombre más peligroso con otro disparo desde la frontal que paró Mannone en dos tiempos. El inglés, con un gol en su haber, se sabía determinante para su equipo y se aprovechó de ello para provocar situaciones de superioridad. En los dos minutos de añadido no cambió el guión y terminó el primer tiempo con el empate a uno.

Lo que Mane te lo da, Mane te lo quita

La reacción de Klopp a lo que estaba viendo sobre el campo llegó con la entrada de Alberto Moreno para jugar en la izquierda por Milner. Además, los jugadores del Liverpool, con un poco de tiempo para descansar, parecían haber recuperado temporalmente el estado de forma que venían mostrando a lo largo de la temporada. De nuevo moviendo el balón desde un extremo al otro, los jugadores Reds evitaban que los del Sunderland se acercaran a la posesión, o que la pudieran mantener más de veinte segundos.

Rodwell trata de jugar ante la mirada de Lallana. | Foto: @LFC

El planteamiento de los hombres de Moyes parecía estar todavía más replegado sobre su portería, con los centrocampistas más lejos de Defoe de lo que habían estado en la primera mitad. Además, el ‘18’ del Sunderland no estaba teniendo suerte en los balones largos porque Klavan y Lovren, con una línea muy adelantada, provocaban que cayera siempre en fuera de juego.

Ante el ritmo cada vez más bajo, solo los hombres de banda del Liverpool parecían preparados para sorprender. Uno de los más relevantes en las oleadas de los Reds era Clyne, que en una de sus subidas por la banda puso un centro al corazón del área y Sadio Mane vio como no llegaba al remate por solo unos centímetros. En el área contraria, una buena jugada de los Black Cats permitió a Borini internarse en el área con facilidad, encarar a los defensores y cuando debía rematar a gol, aparecieron de nuevo los defensores Reds. La polémica no iba a estar ausente en este partido y en la siguiente jugada, cuando Januzaj encaraba a Moreno en la línea de fondo, trató de filtrar un balón atrás, pero apareció Emre Can, que cortó la entrega con el brazo dentro del área. El colegiado, muy cerca de la jugada, no determinó que fuera pena máxima ante la exaltación de todos los aficionados locales.

Sturridge remata sobre la portería de Mannone. | Foto: @LFC

Con acercamientos en las dos áreas, el partido se desordenó. El centro del campo de los dos equipos desapareció y los errores en el pase se hicieron constantes. Con tal situación. Moyes dio entrada a Manquillo por Rodwell, colocó al español en la derecha y a Borini por la izquierda y Januzaj justo por detrás de Defoe.

El atasco en el mediocampo hacía que el partido no avanzara en ninguna dirección. Pasaban los minutos y prácticamente no pasaba nada. Tuvo que ser Daniel Sturridge de nuevo el que agitara el encuentro en una combinación con Lallana que tuvo que sacar con la puntera de la bota Vito Mannone. El córner posterior sirvió a lo Reds para ponerse de nuevo por delante, gracias de nuevo a un segundo remate. Alberto Moreno la puso desde la izquierda, alguien tocó en el primer palo y en el segundo, completamente sólo, Mane la empujó. Tras el cambio en el marcador, Klopp decidió sentar a un cansado Wijaldum para que entrara Origi.

Wijnaldum mantiene la posesión bajo la presión de O'Shea.

Nuevo escenario y solo 15 minutos para el final del choque. El Sunderland necesitaba un empujón que nadie podía dar en forma de cambio. Solo Khazri, que entró por Januzaj, podría aportar al equipo lo necesario. En el Liverpool, Klopp agotó los cambios con la entrada de Lucas Leiva por Sturridge después de que el delantero inglés recibiera un fuerte golpe de Dijlobodji en un lance del juego. Estas dos sustituciones volvieron el partido en la dirección contraria a la que estaba yendo. Con el Liverpool volcado sobre la portería de Mannone, las sustituciones permitieron a los Black Cats atacar con la posesión. Esto les llevó a un tiro libre que se convertiría en un penalti. El balón que lanzó Larsson tocó en el brazo de Mane y Defoe de nuevo se enfrentó a Mignolet. El inglés engañó por completo al portero belga y marcó su segundo tanto del partido.

Ahora, con cinco minutos más el añadido por delante, cualquiera de los dos podía decidir el partido. Ragnar Klavan, con un remate a la salida de una falta, intentó superar a Mannone, pero el italiano mantuvo el nivel de todo el encuentro y detuvo el cabezazo. Con el empate a dos en el marcador, en uno de los intentos de los Reds, Djilobodji quedó tendido en el suelo por un golpe con Origi y tuvo que ser ayudado por el equipo médico del Sunderland para salir del campo.

Mane marca el segundo gol completamente solo. | Foto:@LFC

Volvió a las andadas el Liverpool, que no paró de buscar las acciones por banda con un Sadio Mane en buen estado físico. El extremo logró poner un centro que no encontró rematador, además de crear serios problemas a van Aanholt y Borini en velocidad. Pero ni él, ni Lallana con un disparo desde la frontal, ni Firmino con un remate a la salida de un córner, fueron suficiente para poner el tercer gol en el marcador. Así terminó el choque en Sunderland, con un reparto de puntos.

Un empate que no le vale a nadie

El Sunderland salvó un punto de penalti ante el Liverpool, pero no le servirá para salir del descenso. Aunque todavía no ha jugado el Crystal Palace, necesitaban un triunfo para superar al equipo de Allardyce. Ahora, con un 15 puntos, se quedan a uno del Palace y con un punto de ventaja sobre el Hull, que también perdió. El Swansea, si ganara su encuentro, podría superar a los de Moyes. El Liverpool, por su parte, se mantendrá segundo una jornada más pese a la victoria del Manchester City. El equipo de Klopp suma 44 puntos, dos más que los Citizens, que ganaron al Burnley, y cuatro más que el Arsenal, aún por jugar. El Chelsea, que también tiene que jugar su encuentro de la vigésima jornada, está ahora a cinco puntos.