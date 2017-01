Pep Guardiola: “Vamos a intentar jugar mejor, pero necesitamos apoyo”

Google Plus

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | Foto: ManCity

Acabó el año mal para el Manchester City tras la derrota en Anfield y, para el año nuevo, el equipo dirigido por Pep Guardiola no duda en cuál quiere que sea su propósito más inmediato: “Jugar mejor”. Pero, indicaba el técnico después del primer encuentro del 2017, para lograrlo necesitan sentirse apoyados.

Lograr la victoria no ha sido nada fácil, menos aun teniendo en cuenta que, desde el minuto 32, los citizens se quedaron con un jugador menos tras la roja directa a Fernandinho. Pero supieron reponerse: “Queríamos ganar el juego. Cuando juegas 10 contra 11, a veces solo defiendes pero quería hacer contra-ataques con Kevin De Bruyne, Raheem Sterling y Sergio Agüero y lo hicimos”.

Un ‘Kun’ Agüero que, por otra parte, no entró al césped del Etihad Stadium hasta el descanso. Algo que Guardiola ha tratado de explicar diciendo que, al haber jugado los 90 minutos en Anfield en su regreso al fútbol tras cumplir la suspensión impuesta por la FA, no consideró oportuno que, solo dos días más tarde, volviera a disputar un partido completo.

“Tenemos que concentrarnos en nuestros partidos y no pensar demasiado a largo plazo” La delantera sky blue ha dado buenos frutos y, por ello, su entrenador no ha podido más que mostrarle su “apoyo”, y no solo a ellos, sino a todo el equipo: “Los jugadores merecen crédito y mi respeto”.

A pesar de todo, Pep ha continuado expresando que son “conscientes de los problemas” que lleva el equipo a sus espaldas, pero su intención es “aprender de nuevo”: “Siempre es importante ganar los partidos. Juego a juego, trataremos de jugar lo mejor posible”. Aunque, añadía, hay “circunstancias” que no dependen de él.

Ahora, después de esa victoria que da una pizca de “optimismo” al equipo, toca enfocar los pensamientos en el primer enfrentamiento da la FA Cup, un partido que para el Manchester City “es una final”. Y es que, a partir de ahora, el Manchester City tiene más claro todavía que su prioridad va a ser lo que pase en el presente: “Tenemos que concentrarnos en nuestros partidos y no pensar demasiado a largo plazo”.