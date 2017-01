Ronald Koeman: "Estoy muy satisfecho"

Ronald Koeman sobre el terreno de juego. Foto:Premier League.

El Everton se enfrentaba al Southampton en la tarde del lunes, y el equipo dirigido por el técnico de origen holandés Ronald Koeman ha conseguido llevarse la victoria y los tres puntos para casa tras imponerse a su rival por tres goles a cero.

Por ello el técnico de los Toffees se mostraba muy feliz y satisfecho ante los medios después del partido: "Estoy muy feliz. Conseguir una victoria así no se logra todo los días. Hemos logrado irnos con la portería vacía y hemos sabido marcar muy bien los tiempos de juego para llegar de manera excelente al final del partido".

"Enner Valencia es muy importante para nosotros"

Prosiguió analizando y alabando el papel de sus jugadores sobre el terreno de juego: "Hemos sido muy superiores, no sé si porque teníamos un día más de descanso o porque teníamos más motivación. Luego está el tema de dejar la portería a cero, eso demuestra que hemos sido muy buenos en defensa. Y hemos realizado una segunda parte para enmarcar".

Después se ha metido a analizar la titularidad de Tom Davis y Dominic Calvert-Lewin: "La titularidad de Dominic ha sido totalmente decisión mía, llevábamos unos partidos en los que veía falta de ritmo e intensidad en Romelu Lukaku y por ello lo he querido emparejar con él. Lo he tenido que sustituir por lesión pero no me arrepiento de mi decisión. Y sobre Tom Davis es un chico de la academia que lo viene haciendo muy bien y merecía una oportunidad, estoy muy contento por su partido".

"Mantener la portería a cero dice mucho de nuestro partido"

Para finalizar su presencia ante los medios de comunicación ha querido hablar sobre la repercusión en el partido de Enner Valencia: "Hoy al fin consigue estrenarse como goleador con la camiseta de los Toffees. Llevaba semanas convencido de que su mejor momento llegaría y con el los goles, y hoy lo ha conseguido, espero que sea el primero de muchos porque es un jugador que necesitamos en todos los partidos". Después se despidió ante los medios y se fue esbozando una sonrisa hacía el vestuario.