Karanka: "Estoy muy contento con mis jugadores. Los dos últimos partidos han sido perfectos"

Era un día clave para el Boro y la prueba ha sido satisfactoria. Los pupilos de Aitor Karanka han vuelto a demostrar que desean lograr el objetivo de la permanencia en la Premier League. De nuevo, un rival fuerte como el Leicester City no ha conseguido doblegar al equipo entrenado por el español, que se ha mostrado muy contento con sus jugadores.

"Estoy satisfecho con ellos porque dos días después de una dura derrota como la del sábado, ha sido difícil jugar en casa contra un rival directo. No podemos olvidar que ganaron la liga el año pasado y están jugando la Champions League y, de nuevo, hemos sido mejores que ellos", ha manifestado Karanka.

"Hemos sido mejores que ellos en la ida fuera de casa y hoy hemos sido mejores que ellos en casa, así que estoy satisfecho con la actuación. Hemos tenido ocasiones para marcar pero no hemos podido", ha continuado el técnico español.

"Sabemos que vamos a tener que sufrir mucho esta temporada y que cuando no marquemos vamos a tener que mantener nuestra portería a cero así que sabemos que será una difícil temporada, jugando así". Pese a no conseguir anotar en el partido frente al Leicester, Karanka ha querido manifestar y recalcar su satisfacción con las dos últimas actuaciones de sus futbolistas: "Los últimos dos partidos han sido perfectos".

Al ser preguntado por el interés del Middlesbrough en Gestede, Karanka ha dicho: "No sé nada de eso. He estado preparando los dos partidos, y he estado muy ocupado preparando el encuentro de hoy frente al Manchester United. Lo más importante es acabar el mercado de traspasos el día 31 de enero con una plantilla mejor de la que tenemos ahora".

Respecto al penalti no señalado de Huth a Traoré, el vasco no ha querido entrar en polémica: "Si Huth ha dicho que es penalti, no puedo decir nada. Es la liga, a veces recibes y otras veces eres castigado. Tenemos que seguir, estamos en buena posición. Hemos jugado dos partidos y han sido dos muy buenas actuaciones para mi. Ahora tenemos una oportunidad de jugar la FA Cup, que es un trofeo importante para nosotros", ha concluido el entrenador del Middlesbrough.