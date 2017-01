Pochettino: "Ha sido uno de nuestros mejores partidos"

Foto: Prermier League

Año nuevo, vida no tan nueva. Es hora de cambiar el refrán, porque el Tottenham se lo merece. Victoria clamorosa (otra más) del conjunto de Mauricio Pochettino en Vicarage Road ante el Watford. 1-4 y porque no se quiso hacer más sangre. Los dobletes de Alli y Kane cerraron el partido antes de llegar a la hora de juego, y los "Spurs" repitieron el mismo resultado que lograron en el último partido del 2016 contra el Southampton. Parece que están reaccionando y su técnico argentino está muy contento con ello: "Estoy muy contento con la actuación que hemos firmado y el esfuerzo de todo el equipo. Ha sido uno de nuestros mejores partidos en un estadio muy difícil. Jugar de la forma en la que lo hemos hecho en un lugar así es fantástico".

El Tottenham cerró el partido en la primera parte. Desde que los londinenses se hicieron los dueños del balón, la defensa del Watford comenzó a deambular y a regalar goles por doquier. Dos para Kane y uno para Alli. 3-0 antes de la salida al túnel de vestuarios: "La primera parte fue increíble. El equipo jugó especialmente bien, y es algo de lo que estoy muy orgulloso. Es ese momento cuando ves a tus jugadores disfrutar en el terreno de juego, es muy reconfortante. No solo con el juego ofensivo, sino el despliegue de todo el equipo".

Alli y Kane la volvieron a liar. La pareja inglesa de moda certificó su conexión el curso pasado, pero parece ser que este 2017 será más y mejor: "Creo que no solo ellos, todos estuvieron genial. Estoy contento porque nuestro principal delantero marca goles y eso siempre es buena señal. Las definiciones no fueron fáciles, pero por esa razón son unos grandes jugadores. Con la evolución que están teniendo y la forma en la que compiten, he de decir que estoy muy orgulloso de ellos y me sienta bien".

Por último, el entrenador argentino realizó cuatro cambios con respecto al once que se enfrentó ante el Southampton en St. Mary. Ningún problema porque Dier, Son, Trippier y Wimmer rindieron a un nivel muy alto: "Estuvieron fantásticos (Trippier y Wimmer, que no suelen jugar mucho). Ambos han demostrado una gran cualidad. Siempre es difícil jugar cuando no eres habitual en el equipo titular, y por ello les doy la enhorabuena. Esto mejora nuestra competitividad y nos hace mejores, que al fin y al cabo, es lo que queremos todos".