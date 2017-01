Sam Allardyce: "Tendremos que rendir al máximo para ganar al Swansea"

Google Plus

Sam Allardyce durante el partido ante el Arsenal | Foto: Crystal Palace

Tras la derrota en el Emirates Stadium ante el Arsenal, el Crystal Palace sigue metido en serios problemas. Con sólo un punto por encima del descenso, marcado por el Sunderland, el conjunto de Selhurst Park necesita una victoria como el respirar, algo que les dé un poco de alas para alejarse del farolillo rojo. Sin conseguir la victoria desde el 3 de diciembre ante el Southampton, el Crystal Palace tendrá que remontar el vuelo si quiere aspirar a posiciones de tranquilidad a final de temporada.

Entre la vorágine de partidos (que a partir del fin de semana seguirán su orden normal) que se han avecinado en la Premier League desde el Boxing Day, estará el partido del Palace frente al Swansea, del que Sam Allardyce, técnico de los 'eagles', señaló: "es vital controlar nuestros nervios contra el Swansea, al igual que ellos, que también lo harán". El Crystal Palace llegará al encuentro tras sólo haber ganado un partido de 13 en liga contra un Swansea inmerso en la inestabilidad cuyo nuevo entrenador, Paul Clement, verá el partido desde la grada de Selhurst Park.

Townsend persigue a Alexis en el último partido | Foto: Crystal Palace

Sam Allardyce, a pesar de la situación del Swansea, no cree que vaya a ser un partido sencillo, ya que el propio Palace tampoco está rindiendo al nivel esperado: "El Swansea será un buen rival para poder controlar nuestros nervios. Tendrán que controlarlos, ya que todo el mundo espera que ganemos al Swansea dada su situación en la tabla clasificatoria. Estamos luchando por el objetivo pero estamos luchando muy mal". 'Big Sam', además, añadió que "la gente espera que vapuleemos al Swansea pero no será el caso. Realmente queremos ganar por uno o más goles pero nuestro objetivo principal es que hagamos una buena actuación y que, básicamente, consigamos los tres puntos".

Paul Clement, otro técnico más para el Swansea

Como ya anunció el propio Bayern, el segundo de Carlo Ancelotti verá desde la grada de Selhurst Park al que será su nuevo equipo. Respecto a ello, Allardyce afirmó: "será muy importante la formación que ha ido cogiendo, sobre todo al lado de Carlo Ancelotti. No le daré consejo, he estado muchas veces en esa situación: no le diré nada que pueda usar en mi contra. Después del partido hablaremos tranquilamente; espero que, para ese momento, estemos disfrutando de la victoria", finalizando así 'Big Sam' la rueda de prensa.