Benítez: "No lo entiendo, este resultado es inexplicable"

Rafa Benítez en la banda de Ewood Park. Foto: Newcastle United

"El fútbol es injusto" es una de las frases más repetidas en las ruedas de prensa de los entrenadores, especialmente para justificar un resultado adverso cuando se cree haber sido mejor que el rival.

Lo vivido en la tarde del lunes en Ewood Park es uno de esos ejemplos, aunque Rafa Benítez no se equivoca, pues los casi 20000 espectadores en Blackburn presenciaron un auténtico milagro navideño. El Rovers derrotó por 1-0 al todo poderoso Newcastle United y se convirtió en el primer y de momento único equipo en derrotar a los Magpies este año en el partido de ida y de vuelta.

El Newcastle dio al palo una vez y se le anularon dos goles El equipo entrenado por Benítez vio con asombro como sus 25 disparos, cinco a puerta, uno al palo, un penalti claro no pitado y dos goles anulados no sirvieron para abrir el marcador. Sin embargo, Charlie Mulgrew, en la única ocasión de los locales en todo el partido, anotó el gol del encuentro que dejó los tres puntos y un soplo de aire fresco a los de Owen Coyle.

"No lo entiendo, este resultado es inexplicable. El no haber conseguido aquí al menos un punto, ya no perder, es algo que no comprendo. Es difícil de entender", dijo el español tras el encuentro.

Grant vio como se le anulaba uno de los goles. Foto: Newcastle United

"No tengo en mi cabeza las estadísticas de la primera mitad pero nadie duda que la posesión, disparos y córners fueron todos nuestros. En la segunda mitad intentamos hacer lo mismo que en la primera, pero además tras el descanso se nos anularon dos goles. Tuvimos la misma idea de juego y de controlar el partido", analizó Benítez. "Entonces perdimos el control del partido durante cinco minutos y concedimos nuestro gol", dijo resignado.

"Es complicado encontrar espacio con tantos futbolistas suyos en su área"

Como es habitual en los últimos quince minutos de partido, el acoso fue exagerado y, sin embargo, los Gayle, Diamé, Gouffran y compañía no consiguieron encontrar el espacio necesario para empatar el partido. "Al final se hace complicado encontrar hueco cuando ellos tienen más cuerpos que tú en el área. Tuvieron problemas para mantener el resultado pero, con todo y con eso, no puedo explicarlo", recordó sobre el encuentro.

Andy Woolmer, colegiado del partido, fue uno de los protagonistas al anularle un gol a Clark y a Gayle, además de no apreciar una clara falta en el área sobre el central, pero Benítez no quiso hacer sangre y dijo: "No lo sé porque no he podido ver las repeticiones, así que no sé el número de faltas, penaltis o decisiones comprometidas que nos han podido afectar pero eso no cambia nada para mí. Todo lo que me importa es que mi equipo ha jugado bien pero no ha conseguido ganar aquí". "Tenemos que aceptar que estas cosas pasan y seguir jugando así, creando tantas ocasiones pero empezando a convertirlas, entonces llegarán los resultados", finalizó diciendo el español.

De momento los Magpies han perdido el liderato en favor del Brighton and Hove Albion que volvió a vencer a domicilio en Craven Cottage y está ya dos puntos por encima con un partido menos (el suspendido ante el Cardiff City el pasado día 30)