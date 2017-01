Bradley Lowery gana el premio al mejor gol del mes de diciembre

Lowery en el momento de lanzar el penalti. Foto: Richard Lee

El fútbol es un negocio, "el fútbol no tiene corazón". El fútbol ya no es de los seguidores, estos futbolistas son unos mercenarios. Frases que se escuchan semana tras semana en los estadios alrededor del mundo, y sin embargo hay historias que devuelven la fe en este deporte.

El pequeño Bradley Lowery,de cinco años, vivió una maravillosa experiencia el pasado 14 de diciembre al recibir un bonito homenaje por parte de todos los presentes en el Stadium of Light antes del Sunderland - Chelsea. Consiguió conocer a sus héroes, recibir el reconocimiento de los aficionados de los Black Cats y lanzar un penalti al guardameta del Chelsea, Asmir Begovic al que superó con clase.

Costa y Bradley discutiendo en el terreno de juego.Foto: Reuters

El prestigioso programa deportivo inglés de la BBC, 'Match of the day' no ha dudado en hacer ganador del premio a Lowery junto a Henrik Mkhitaryan por su tanto de escorpión ante el mismo Sunderland y sucede en el prestigioso premio a Pedro Rodríguez por su gol al Southampton.

Lowery sucede en el premio a Pedro Rodríguez Antes que ellos esta temporada lo consiguieron Gastón Ramírez, Jordan Henderson y Sadio Mané, y aunque es un reconocimiento diferente al oficial de la Premier League, su valor es el mismo.

El acto llevado a cabo por el Sunderland sirvió además para que la familia del joven futbolista consiguiese una donación de 200.000 libras por parte del club que se unen a las más de 700.000 recibidas hasta ese momento. Lowery, enfermo de cáncer terminal, sin embargo, tan solo pidió por Navidad que los aficionados le mandasen las felicitaciones propias de estas fechas, haciendo que un total de 250.000 cartas llegasen hasta su puerta antes del 25 de diciembre.

Los jugadores del Chelsea con Lowery. Foto: Getty Images

Gemma, la madre de Bradley, escribió en la cuenta de Twitter @Bradleysfight lo siguiente: "Brad acaba de levantarse a ver Match of the day y ha descubierto que se ha convertido en el mejor gol del mes. En estos momentos está en la luna de felicidad, muchas gracias BBC Match of the day, muchas gracias Sunderland".

Bradley superó en la votación a Alexis Sánchez Bradley es el primer jugador del Sunderland en recibir este galardón desde que en 2012 lo hicieran Frazier Campbell y Stephane Sessegnon, aunque siempre quedará en su memoria haber conocido a sus héroes, especialmente a Jermain Defoe, al que observa semana tras semana con admiración batir las redes rivales.

Mark Larewson, ex futbolista del Liverpool de 59 años e internacional por la República de Irlanda analizó el tanto ante las cámaras además de rememorar el día del tanto afirmando que Diego Costa se mostró especialmente cariñoso con el joven Lowery antes del partido. "Un ogro con corazón", como llaman en Inglaterra a Costa.

Las reacciones a este maravilloso gesto no se han hecho esperar, y el propio Begovic que no pudo detener el potente disparo de Lowery tuiteó: "Muchas felicidades Bradley". El Chelsea por su parte celebró el reconocimiento diciendo: "Te lo mereces", y muchos además expresaron su deseo de que la Premier League continúe la ronda de galardones y haga oficial a Lowery como goleador del mes. Al ser un organismo oficial parece poco probable que consideren oportuno brindarle este homenaje a alguien que no ha participado en la Liga, aunque el mundo del fútbol en Inglaterra ya ha demostrado tener corazón con gestos como este.

Defoe con Lowery. Foto: Getty Images

El fútbol es un deporte de luchadores, de gente que no se rinde, y por eso Bradley Lowery es una de sus estrellas más brillantes y su gol, uno de los mejores de la historia de esta liga.