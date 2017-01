Bilic: "Esa decisión nos mató"

Bilic con Feghouli tras la expulsión del argelino / Foto: Getty Images

El West Ham de Slaven Bilic cayó ante el Manchester United por 0-2, estando marcado el encuentro por la expulsión Feghouli en el minuto 15 por una roja directa. Pese a estar con uno menos desde el comienzo del partido, el West Ham consiguió aguantar con la portería a cero hasta el minuto 63. El entrenador croata no dudó en "rajar" en su comparecencia post partido sobre Mike Dean, árbitro de dicho encuentro. "Fue una decisión clave que nos mató", declaraba el croata, visiblemente enfadado. Para Bilic la decisión tomada por el colegiado inglés fue "injusta" y puso el encuentro en "una perspectiva muy distinta". Bilic prosiguió defendiendo a Feghouli, afirmando que la entrada que provocó su expulsión no fue intencionada. "No es tarjeta roja, Feghouli no va con el pie en alto ni con intención de darle", explicaba Bilic. Con la expulsión del argelino, ya son cinco los expulsados por Dean esta temporada.

El enfado de Bilic no se quedaba ahí. El entrenador de los "Hammers" también se quejó del segundo gol del Manchester United, afirmando que estaba en claro fuera de juego. "Cuando los jugadores están esprintando es complicado pitar fuera de juego, pero en esa ocasión estaban andando", explicaba Bilic. El croata concluyó diciendo que era un "gran fuera de juego". En definitiva, la actuación de Mike Dean no aportó nada positivo para los "Hammers", según Bilic.

Mourinho decidió no decantarse en este tema, por ello, En su comparecencia post partido, al ser preguntado, esquivó la pregunta afirmando que su equipo es "el campeón de las malas decisiones". Los que si se decantaron acerca de la actuación de Dean fueron varios expertos, como Martin Keown o Kevin Kilbane, que coincidían en su opinión de que Dean fallaba al expulsar a Feghouli. Ahora solo queda ver si la Federación Inglesa entra en este tema, ya sea quitándole la sanción a Feghouli o sancionando a Bilic por sus declaraciones.