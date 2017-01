Previa Tottenham - Chelsea: la venganza se sirve en frío Tottenham - Chelsea | 20ª jornada de la Premier League | 4 de enero de 2017 | Hora: 21:00 | Estadio: White Hart Lane (Londres) | Árbitro: Martin Atkinson | VAVEL.com | El Tottenham recibe a su enemigo ciudadano en un derbi que la temporada pasada terminó en batalla campal con firme intención de arruinarle el récord histórico de 14 victorias consecutivas en la Premier League.

El derbi del año pasado se denominó como "The battle of the Bridge". Foto: Premier League